Активность европейских политиков и информационная атака США: жаркие дебаты по поводу ситуации вокруг Украины продолжаются

Источник материала: ОНТ

Президент Франции – в Москве, канцлер Германии – в Вашингтоне, британские премьер-министр – в Киеве, а министр иностранных дел – в Кремле, глава МИДа Германии – на границе с Донбассом, в Берлине встречаются советники Нормандской четверки, Байден звонит Путину, Путин – Лукашенко, в Киеве президент Зеленский принимает одну делегацию за другой. И это все в течение нескольких дней. Уследить за количеством визитов, встреч, звонков, заявлений все сложнее – так стремительно меняется новостная повестка. Быстрее штампуются только информационные заголовки. Западные таблоиды буквально соревнуются друг с другом – кто громче заявит об эвакуации дипломатов или объявит о дате начала войны.





Этот всплеск политической активности эксперты назовут челночной дипломатией, вспоминая визиты госсекретаря США Генри Киссинджера между Израилем и арабскими странами, чтобы тогда, в 1974-м, затушить пламя только что прошедшей войны. Но в 2022-м главное поле боя – цифровое пространство. И, похоже, что политик, который не проявляет в такой ситуации медиаактивности, просто теряет политические очки.

Первым из западных переговорщиков на авансцене появляется президент Франции. Эммануэль Макрон едет в Москву и как представитель страны, председательствующей в Европейском совете, и на правах участника диалога в нормандском формате, и, конечно, как главный европейский политик, на роль которого он претендует, особенно после ухода Ангелы Меркель.

Условия выхода из украинского кризиса, это признают все заинтересованные стороны, зашиты в Минских соглашениях, подписанных в белорусской столице семь лет назад. Других документов по деэскалации пока просто нет, а на существующие стороны смотрят по-разному.

Владимир Путин, президент России: «В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. “Нравится, не нравится – терпи, моя красавица”. Надо исполнять. По-другому не получится».

Именно это высказывание президента России журналисты разнесут по новостным лентам и заставят президента Зеленского в похожем стиле отвечать на такие фигуры речи. За этим обменом любезностями наблюдатели не увидят прогресса в диалоге Москвы и Киева. Не принесет результатов и очередной раунд переговоров представителей Нормандской четверки, который в это же время проходил в Берлине. 9 часов за закрытыми дверями закончились ничем.

По словам Дмитрия Козака, заместителя главы Администрации Президента России, российская сторона не увидела готовности Франции и Германии оказать давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений. Некоторые наблюдатели отмечают, что за интенсивностью европейской дипломатии прослеживаются и личные интересы многих участников. На фоне украинского кризиса Британия и Польша усиливают военное и политическое сотрудничество. Для Эммануэля Макрона, который хоть пока и не объявил об участии в президентской гонке, роль миротворца, конечно, могла бы прибавить ему политических симпатий внутри страны. Канцлер Германии Шольц во время своего первого визита в США за вопросами безопасности в Европе обсуждает и возможные санкции в отношении России, и судьбу газового проекта «Северный поток-2». Но все при этом заявляют об озабоченности именно вопросами безопасности.

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии: «Наши переговоры именно в это время принесут большую пользу, поскольку мы все объединены одной целью: поддерживать мир в Европе с помощью дипломатии, четкого послания и готовности ответить единым голосом».

Перед теле- и фотокамерами – первые лица Германии, Франции и Польши, которые в в Берлине провели встречу в формате так называемой Веймарской тройки. После распада СССР такие объединения не только пытались усилить свое влияние внутри Европы, к примеру, совместными усилиями приняли в НАТО Польшу, но и выстроить объединенные стратегии в отношениях с восточными соседями. Именно Варшава, Германия и Париж были крайне активны во время событий самого тяжелого политического кризиса в Украине 2014 года, выступая гарантами мирных соглашений.

Владимир Мулык, политолог (Украина): «Когда они договорились, казалось бы, в Украине наступит спокойствие и мы сможем выйти из кризиса. Но оказалось, эти слова ничего не значили, что и стало впоследствии причинами утери Крыма и ситуации на Донбассе. О чем это говорит? Эта тройка так называемая не является самосубъектной. То, что происходит и с истерией вокруг России, Украины, Беларуси, вплетается сюда – можно четко утверждать. Даже эти три страны [Германия, Франция и Польша], собравшиеся в треугольник, не являются гарантами и не могут отвечать за то, что они сказали, а тем более подписали. Интересы Запада разрознены в Украине. Это интересы США – раз, это Великобритании – два, Европейские политико-экономические интересы – это три. Вот эта тройка и защищает интересы таких, как Франция или Германия. Это касается “Северного потока-2”, поставок энергоносителей в Европу и, как следствие, спокойствия в ЕС».

Политологи намекают, что как бы ни старались европейские лидеры по отдельности или вместе влиять на ситуацию, пока слишком многое зависит от действий Соединенных Штатов. Яркий пример – это американская информационная атака, по сути, на результаты всех европейских переговоров уходящей недели. Президент Байден внезапно призывает не просто дипломатов и служащих, а всех американцев, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Американские таблоиды, ссылаясь на данные спецслужб, объявляют о дате российского нападения – это 15 или 16 февраля. Вслед за американцами рекомендации выехать из Украины раздают власти Канады, Австралии, Израиля, одна за одной к этому процессу подключаются европейские страны. Европейские авиакомпании начинают заявлять об отмене рейсов в Украину, международные страховые компании заявляют о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, по сути отрезая Украину от гражданского авиасообщения.

Конечно, непросто предсказать, как будут развиваться события в районах роста военного напряжения в ближайшее время, на словах никто не хочет войны, все выступают за мир, но спокойней от этого пока не становится. В любом случае, дипломатические усилия на наступающей неделе будут иметь продолжение – теперь и в Москву, и в Киев собирается немецкий канцлер, в Брюссель на двухдневное совещание съезжаются министры обороны НАТО, жаркие дебаты по поводу ситуации вокруг Украины и дальнейших отношений с Москвой и Минском ожидаются на сессии Европарламента, а столица Баварии примет участников Мюнхенской конференции по безопасности. Какой будет главная тема и чему будут посвящены выступления главных спикеров, догадаться не сложно.

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