Как трактуют на Западе встречу Путина и Си Цзиньпина и о чем говорили главы двух государств?

Источник материала: ОНТ

Понятие «глобального», или «коллективного», Востока наполнилось новым содержанием после той самой «встречи на Олимпе». Так, в предолимпийском Пекине накануне Игр лидеры России и Китая серьезно поговорили о главных мировых проблемах. И выпустили общее заявление. Си Цзиньпин поддержал требование России о нерасширении НАТО и предложения по гарантиям безопасности в Европе. В свою очередь Владимир Путин подтвердил приверженность принципу «одного Китая». То есть Москва и Пекин окончательно разбили в пух и прах ту картину мира, которую три десятилетия рисуют Штаты своим сателлитам.





К тому же лидеры расставили единые акценты в сферах ядерной и кибербезопасности, демократии, сохранения исторической правды и даже космоса. На этом фоне соглашение о наращивании поставок нефти и газа в Китай – приятный экономический бонус. И намек Европе, которая этой зимой в не совсем едином порыве буквально морозит уши. Но в угоду Белому дому отказывается от запуска «Северного потока-2».

Намек поняли все. И многие – правильно... «Си и Путин продвигают идею перераспределения баланса мировых сил, открыто заявляя о своих амбициях» – пишет автор американской CNBS. Турецкая пресса называет итоговый текст встречи «Заявлением о новом миропорядке». А шведы из «Aftonbladet» из тех, видимо, кто помнит опыт Полтавы, констатируют: «На вершине мира перемены».

Ну как не процитировать: «Передай твой король мой пламенный привет!» Хотя можно и не иносказательно, а вполне прямым текстом.

Пекин и Москва в сегодняшней обстановке готовы плечом к плечу отстаивать международную справедливость – подчеркнул китайский лидер. И понятно, в чей огород этот летит великий камень.

Согласен с Си Цзиньпином и Владимир Путин. Дружеские и партнерские отношения России и Китая обрели беспрецедентный характер, уверены в Москве.

А ведь было время, когда Вашингтон о подобном развитии событий ясно предупреждали. По-хорошему. В беседе на равных. Но США не отпускают иллюзии. Штаты безуспешно пытаются вскарабкаться на мировой геополитический трон. Хотя мир уже дано не тот – не однополярный. Ну, это свобода выбора – их выбора!

Подписывайтесь на нас в Telegram