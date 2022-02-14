Владимир Кухарев – о строительстве нового моста на Немиге, планах по развитию Минского метро и решении жилищного вопроса в столице

Источник материала: ОНТ

Как власти Минска справились с транспортным кризисом, возникшим после обрушения моста на Немиге, когда начнется строительство северной части третьей линии Минского метро и как будет решаться вопрос недопущения дальнейшего разрастания столицы? На эти вопросы в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ ответил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Ситуация с мостом на Немиге – серьезнейший тест для всей городской власти. Как он был пройден?

Начиная с первых дней, был разработан четкий график работ. Производство работ было организовано фактически круглосуточно. Отработали очень хорошо наши проектные организации и подрядные организации, которые обеспечили работы в соответствии с графиком, со всеми техническими нормами. Каждый понимал, что это влечет серьезные неудобства для граждан и все старались делать все для того, чтобы минимизировать последствия. Буквально в ближайшее время приступим к работам по еще ряду объектов. В Минске есть определённая особенность. Вы видели, что ремонт даже одного путепровода приводит к серьезным проблемам, связанным с логистикой. Поэтому мы прекрасно понимаем, что одновременно ремонтировать несколько путепроводов – это очень сложно сделать. Ну и, конечно же, очень важно соблюдать вопросы подготовки организации дорожного движения. Я считаю, в принципе, неплохо отработали на Немиге. Каких-то серьезных неудобств не возникло.

Многие минчане подсказывали, исходя из этой ситуации, а не стоит ли задуматься о создании пешеходного центра города?

Да, определенная часть жителей выдвигала эти предложения, мы их очень тщательно проанализировали. Но прекрасно понимаем, что это может доставить и серьезные неудобства жителям Минска. Поэтому нам надо находить такие пути и решения, которые будут удобны для всех. В первом полугодии мы планируем завершить работу по первому транспортному кольцу, замкнем кольцо, выйдем на ул. Толстого. Я думаю, что это позволит значительно снизить нагрузку транспортную на центральную часть города.

Но все-таки в последние годы компромисс между велосипедистами и автомобилистами вы нашли?

Очень много жителей Минска пользуются велосипедным транспортом. У нас уже 245 км велодорожек, сейчас мы производим работу по их закольцовке, чтобы соединить микрорайоны города.

Серьезное было ЧП в метро, когда буквально на несколько десятков минут пришлось закрыть первую линию из-за возгорания и город окунулся в такую серьезную проблему. Все-таки метро нужно Минску как воздух.

Уже в этом году мы планируем начать тоннельные работы на второй части третьей линии – это в сторону Зеленого Луга, площади Бангалор. Уже проектные работы позволяют выйти там на площадку. Если мы не будем заниматься метро, то затраты будут намного хуже. В том числе и финансовые, и моральные. Потому что мобильность передвижения по столице – это очень важно для каждого.

Традиционное поручение Президента – не допустить разрастания Минска. Я понимаю, что будут потихоньку сокращаться объемы жилищного строительства. Но как мотивировать людей? Все хотят жить в Минске!

Проблема, которую мы можем решать только одним способом, – это активное строительство в городах-спутниках. Мы очень плотно работаем по Смолевичам. На сегодняшний день у нас запланировано и ведется строительство ряда домов, всего – 19 домов запланировано. Их строительство мы завершим в следующем году. Очень много желающих. У нас на сегодняшний день на одно место 4-5 человек претендует, минчан. Вызвано это тем, что, в соответствии с указом Главы государства, разрешено жителям Минска, независимо от постановки на учет, заявляться на строительство. Каждый гражданин, который сейчас стоит на учете, – он, если выражает желание строить в Смолевичах, в кратчайшие сроки может получить направление на строительство.

Но главное – это транспортный вопрос?

В прошлом году была завершена реконструкция дороги до Смолевичей. Сейчас это очень удобная трасса. Также идет проектирование расширения железной дороги.





Подписывайтесь на нас в Telegram