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Стань хозяином Счастливой планеты ! Улётные цены на недвижимость в Minsk World ТОЛЬКО НА СТАРТЕ!

14.02.2022 07:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Стань хозяином Счастливой планеты ! Улётные цены на недвижимость в Minsk World ТОЛЬКО НА СТАРТЕ!
«Улётные» цены на недвижимость в Minsk World ТОЛЬКО НА СТАРТЕ!

Счастье не падает с неба! Счастливую жизнь строят в Minsk World — многофункциональном комплексе, где одна за другой вырастают красивые новостройки, окруженные инфраструктурой подлинного комфорта.


Minsk World – для тех, кто ценит комфорт!
Именно сейчас счастливые цены «на низком старте»!

«Golden Gate Park» («Золотые ворота») — 27.1 и «Yoyogi Park» («Ёёги Парк»)

Вы хотите знать о комфортной жизни в Minsk World как можно больше? Звоните на короткий номер 7675, а также городские телефоны (+375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719)! Или приходите в офисы продаж (ул. Мстиславца, 9 и Мстиславца, 11, ст. м. «Восток»).

В другом уголке Беларуси можно обратиться к региональным представителям, работающим в 57 городах страны, которые с радостью расскажут о европейской недвижимости в новостройках Minsk World.


Седьмое небо счастья

Квартал «Happy Planet» — «седьмое небо счастья» для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамного окна апартаментов на зелень чудесного парка с фонтами и аттракционами, территориями для занятий спортом и детскими площадками, велосипедными дорожками и специально отведёнными местами для выгула собак.


Парк в квартале Happy Planet

Именно эта картина откроется для жителей «Golden Gate Park» и «Yoyogi Park» — 25-этажных новостроек, похожих на две устремлённые ввысь ракеты.


Happy Planet. Добро пожаловать в новую жизнь!

В стилобатах «Golden Gate Park» и «Yoyogi Park» будут расположены уютные кофейни или небольшие магазины, салоны красоты, фитнес-залы или медицинские кабинеты.


Современный комфортный дом в квартале Happy Planet

Все коммерческие помещения обустроены с соблюдением санитарных норм, имеют отдельные входы и свою вентиляционную систему.


Стилобаты в домах Happy Planet

Кафе или небольшой магазин – всегда рядом!

На первых этажах предусмотрены административные помещения. Парадный вход расположен со стороны улицы. Распахнув двери новых домов, жители и гости будут впечатлены уникальным дизайнерским лобби, отражающим атмосферу и философию наименования дома.


Лобби в доме «Прага»

Лобби в доме «Манчестер»

Лобби дома «Лос-Анджелес»

Для удобства жителей с маленькими детьми и гостей в фойе предусмотрена санитарная комната с пеленальным столиком.


Туалетная комната в одном из домов Minsk World

Фойе дома «Лиссабон»

Второй выход ведёт из лифтового холла на благоустроенную прилегающую территорию. Здесь нет транзитного движения машин. Парковочные места расположены с внешней стороны квартала Happy Planet.


Парковочные места на периферии квартала Happy Planet

Для комфорта автолюбителей в Minsk World строятся 9-этажные паркинги с охраной, видеонаблюдением и круглосуточным доступом владельцу.


Паркинг на улице Германовская, 7

В апартаменты с террасами, изысканными витражами, французскими балконами, лоджиями, панорамными стёклами от пола до потолка (на этажах выше 21-го) вы сможете подняться, воспользовавшись одним из трёх лифтов — грузовым, пассажирским или панорамным.


Три лифта в «Лиссабоне»: грузовой, панорамный и скоростной

В движущейся вверх безопасной кабине с прозрачными стеклами, вы будете приятно удивлены красотой квартала Happy Planet.


Вечерние огни Happy Planet

В Minsk World предусмотрены территории для воркаута и велодорожки, соединяющие все кварталы комплекса. Здесь есть красочные площадки для малышей, теннисные корты и стадионы для командных игр.


Детская площадка в Minsk World

Стадион, спортивные тренажёры, детский городок в Minsk World

Теннисный корт для будущих чемпионов!

Эстетика Minsk World. Дом «Лос-Анджелес» в лучах заката.

В Minsk World возводится Международный финансовый центр, символ деловой энергии современной Беларуси, а также крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс «Avia Mall». Его название неслучайно. Рядом более 80-ти лет работал первый аэропорт нашей страны, в здании которого планируют открыть музей авиации и космонавтики.


Международный финансовый центр и ТРЦ

В многофункциональном комплексе запроектированы школы и детские сады, детская и взрослая поликлиники, частный медицинский центр, магазины, библиотека.


Детский сад в одном из кварталов Minsk World

В пешей доступности 2 станции метро! «Ковальская слобода» Зеленолужской линии открыла двери для пассажиров в ноябре 2020-го. Открытие «Аэродромной», где уже ведутся отделочные работы керамогранитом, планируется в 2023 году.


Новые станции Зеленолужской линии Минского метрополитена

По периметру многофункционального комплекса Minsk World находятся остановки. Воспользовавшись наземным транспортом, можно уехать в любой район города.


Остановка общественного транспорта рядом с Minsk World

Многофункциональный комплекс окружают улицы Аэродромная, Кижеватова, Савицкого, Южная магистраль, а также ряд ещё не получивших названия транспортных артерий Минска. Жителям кварталов будет удобно добираться в офис утром и возвращаться домой в любое время.

Именно сейчас, на первоначальном этапе строительства, у вас есть возможность выгодно вложиться в приобретение респектабельной и комфортной недвижимости!


Сияние вечерних огней «Счастливой планеты»

Когда владельцы современных апартаментов Happy Planet получат ключи, стоимость престижных апартаментов в домах «Golden Gate Park» и «Yoyogi Park» будет значительно выше!

Прямо сейчас у вас есть возможность сохранить и приумножить средства, вложив имеющийся в вашем распоряжении капитал, и/или воспользовавшись предлагаемой рассрочкой либо программой кредитования наших банков-партнёров. Спешите!

Minsk World Живая история комфорта!

*партнерский материал, ООО «Луксудо», УНП 193516719

 
Теги: Минск
 
 
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В квартале Happy Planet начинаются продажи апартаментов в домах Golden Gate Park ( Голден Гейт Парк ) и Yoyougi Park ( Ёёги Парк )!
 
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