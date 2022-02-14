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Прогноз по валютам: российский рубль растет, доступнее ли будут доллар и евро?

14.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: российский рубль растет, доступнее ли будут доллар и евро?
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Прогноз по валютам: российский рубль растет, доступнее ли будут доллар и евро? – Основными факторами на внешних валютных рынках на минувшей неделе было снижение евро и рост российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1460 до 1,1370, или на 0,7%.

Основной причиной укрепления доллара к евро стала статистика по инфляции в США. В годовом выражении она достигла 7,5%, это максимальное значение за 40 лет. Такой сильный рост инфляции заставит Федеральную резервную систему быстрее и сильнее поднимать процентную ставку. Если буквально две недели назад рынки спорили о том, сколько раз в этом году ФРС поднимет процентную ставку – три раза или пять раз, то после последних данных об инфляции инвестбанки ожидают, что до конца года семь раз ФРС будет вынуждена поднимать процентную ставку.

Российский рубль в свою очередь укрепился и к доллару, и к евро. Доллар в России подешевел с 76,0 российского рубля до 75,0, или на 1,3%. Евро снизился с 87,1 до 85,3 российского рубля, или на 2%.

Укрепление российского рубля шло по мере деэскалации ситуации вокруг Украины и снижения вероятности горячей войны в этом регионе, по крайней мере в ближайшее время.

В результате таких внешних движений к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Доллар снизился на 0,78%, евро подешевел на 1,5%, а российский рубль подорожал на 0,52%.

Снижение доллара и евро утянуло стоимость валютной корзины вниз, она подешевела на 0,28%. Таким образом белорусский рубль укрепился к валютной корзине после двух недель ослабления.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба
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В случае дальнейшей деэскалации ситуации на российско-украинской границе российская валюта может продолжить свое восстановление.

И при таком сценарии к концу недели доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,87 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На ушедшей неделе среди иностранных валют тон задавал российский рубль. Продолжится ли его рост и станут ли доступнее доллар и евро на этой неделе на белорусском...
 
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