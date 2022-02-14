Прогноз по валютам: российский рубль растет, доступнее ли будут доллар и евро?

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

– Основными факторами на внешних валютных рынках на минувшей неделе было снижение евро и рост российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1460 до 1,1370, или на 0,7%.

Основной причиной укрепления доллара к евро стала статистика по инфляции в США. В годовом выражении она достигла 7,5%, это максимальное значение за 40 лет. Такой сильный рост инфляции заставит Федеральную резервную систему быстрее и сильнее поднимать процентную ставку. Если буквально две недели назад рынки спорили о том, сколько раз в этом году ФРС поднимет процентную ставку – три раза или пять раз, то после последних данных об инфляции инвестбанки ожидают, что до конца года семь раз ФРС будет вынуждена поднимать процентную ставку.

Российский рубль в свою очередь укрепился и к доллару, и к евро. Доллар в России подешевел с 76,0 российского рубля до 75,0, или на 1,3%. Евро снизился с 87,1 до 85,3 российского рубля , или на 2%.

Укрепление российского рубля шло по мере деэскалации ситуации вокруг Украины и снижения вероятности горячей войны в этом регионе, по крайней мере в ближайшее время.

В результате таких внешних движений к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Доллар снизился на 0,78%, евро подешевел на 1,5%, а российский рубль подорожал на 0,52%.

Снижение доллара и евро утянуло стоимость валютной корзины вниз, она подешевела на 0,28%. Таким образом белорусский рубль укрепился к валютной корзине после двух недель ослабления.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

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В случае дальнейшей деэскалации ситуации на российско-украинской границе российская валюта может продолжить свое восстановление.

И при таком сценарии к концу недели доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,87 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

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