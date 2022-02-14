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Прогноз по валютам: российский рубль растет, доступнее ли будут доллар и евро?
Источник материала: Myfin
– Основными факторами на внешних валютных рынках на минувшей неделе было снижение евро и рост российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1460 до 1,1370, или на 0,7%.
Основной причиной укрепления доллара к евро стала статистика по инфляции в США. В годовом выражении она достигла 7,5%, это максимальное значение за 40 лет. Такой сильный рост инфляции заставит Федеральную резервную систему быстрее и сильнее поднимать процентную ставку. Если буквально две недели назад рынки спорили о том, сколько раз в этом году ФРС поднимет процентную ставку – три раза или пять раз, то после последних данных об инфляции инвестбанки ожидают, что до конца года семь раз ФРС будет вынуждена поднимать процентную ставку.
Российский рубль в свою
очередь
укрепился и к доллару, и к евро.
Доллар в России подешевел
с 76,0
российского рубля до 75,0, или на 1,3%.
Евро
снизился с
87,1 до 85,3
Укрепление российского рубля шло по мере деэскалации ситуации вокруг Украины и снижения вероятности горячей войны в этом регионе, по крайней мере в ближайшее время.
В результате таких внешних движений к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Доллар снизился на 0,78%, евро подешевел на 1,5%, а российский рубль подорожал на 0,52%.
Снижение доллара и евро утянуло стоимость валютной корзины вниз, она подешевела на 0,28%. Таким образом белорусский рубль укрепился к валютной корзине после двух недель ослабления.
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В случае дальнейшей деэскалации ситуации на российско-украинской границе российская валюта может продолжить свое восстановление.
И при таком сценарии
к концу недели
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На ушедшей неделе среди иностранных валют тон задавал российский рубль. Продолжится ли его рост и станут ли доступнее доллар и евро на этой неделе на белорусском...
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