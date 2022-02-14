Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Спасатели достали 7-летнюю девочку из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном УМЧС.

Происшествие случилось 13 февраля в 16.21 в деревне Приозерной. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что ее 7-летняя внучка играла и упала в незакрытый колодец.

Прибывшие спасатели обнаружили ребенка в колодце глубиной 3-3,5 м, находящемся в поле. Девочка стояла на трубах неэксплуатируемой теплотрассы.

Работники МЧС при помощи лестницы-палки достали ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Ребенок в госпитализации не нуждался.-0-