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Спасатели достали 7-летнюю девочку из трехметрового колодца в Чаусском районе

14.02.2022 07:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Спасатели достали 7-летнюю девочку из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном УМЧС.

Происшествие случилось 13 февраля в 16.21 в деревне Приозерной. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что ее 7-летняя внучка играла и упала в незакрытый колодец.

Прибывшие спасатели обнаружили ребенка в колодце глубиной 3-3,5 м, находящемся в поле. Девочка стояла на трубах неэксплуатируемой теплотрассы.

Работники МЧС при помощи лестницы-палки достали ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Ребенок в госпитализации не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС при помощи лестницы-палки достали ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Ребенок в госпитализации не нуждался.
 
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