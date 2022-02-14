В Могилевском районе после столкновения автомобили вылетели в кювет

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. После столкновения в Могилевском районе автомобили вылетели в кювет, водителя пришлось деблокировать. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 13 февраля около 17.00. Водитель Ford двигался от д.Селец в направлении д.Дашковка. По его словам, он решил опустить козырек, чтобы не слепило солнце. В этот момент на его полосу выехал движущийся навстречу автомобиль Volkswagen.

После столкновения автомобили оказались в кювете. Серьезно пострадал водитель Volkswagen, 63-летний житель д.Дашковка. Его пришлось деблокировать. С травмами мужчина госпитализирован в больницу.

По факту ДТП в настоящее время проводятся следственные действия для установления причины аварии.

ГАИ в очередной раз напоминает, что при движении необходимо учитывать погодные условия и выбирать безопасную скорость движения.-0-