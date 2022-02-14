«Муж в меня поверил и дал денег на старт». Как сибирячка открыла в Витебске первую лапшичную

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героини

Витебск — областной центр, где, кажется, не так много кафе и ресторанов, как в столице или «западных» облцентрах, Бресте или Гродно. А уж круглосуточные заведения в северном белорусском городе можно пересчитать по пальцам. Одно из них — лапшичная «ЦайЛу» , которая открылась полгода назад возле Смоленского рынка. Здесь готовят блюда паназиатской кухни: лапшу вок, пельмени гёдзе, суп рамен. В партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа-Банка поговорили с хозяйкой заведения Кристиной Луцай о том, прибыльный ли это бизнес, может ли быть полезным фастфуд и любят ли белорусы восточную еду.

«Доставку раскрутили за 3 года»

Кристина — сибирячка: родилась и выросла в Абакане, окончила институт в Красноярске, получила специальность «Менеджмент гостеприимства и ресторанного бизнеса». А в Беларусь попала просто — вышла замуж за местного парня.

— Олег — из Витебска. А познакомились мы с ним 10 лет назад на теплоходе в Питере. Я работала там официанткой, а он — поваром. Поженились, несколько лет жили на моей родине. Пытались создать бизнес в сфере питания: снимали сезонное кафе на побережье, занимались доставкой обедов. А потом переехали в Беларусь, — рассказывает Кристина Луцай.

В Витебске молодая семья довольно быстро открыла сеть кафе по доставке роллов « Суши Дом ». Сейчас это известный бренд, но стартовали Олег и Кристина 8 лет назад с нуля.

Оборудования не было, начинали с одной рисоварки. И месяцами работали с мужем без выходных.

— Но зато теперь я — отличный сушист, — улыбается Кристина. — А у мужа есть большой опыт открытия новых заведений общепита: сегодня у сети около 40 заведений в разных регионах страны.

Суши супруги выбрали, говорят, потому, что умели делать это блюдо в быту: готовили его на любой семейный праздник. Да и 8 лет назад эта кухня была не сильно развита в Витебске.

— Все началось с аренды маленького цеха на рынке «Эвиком». Мы сами крутили там суши. И месяцами работали с мужем без выходных. Благодаря этому опыту я — отличный сушист, — улыбается Кристина. — Потом мы переехали в цех в одном из городских кафе. Там и до нас делали суши, но блюдо было не сильно востребовано. А с нашим приходом дело пошло, стало много доставок. И владельцы кафе решили стать нашими компаньонами. Проработав года три, мы очень хорошо раскрутили доставку. Прибыль была небольшая, всю ее мы вкладывали в развитие бизнеса, на себя не тратили, на отдых не ездили, машины не покупали. И очень много тогда тратили на рекламу: бросали листовки в почтовые ящики, заключали договоры на рекламу в лифтах, распространяли объявления по организациям, стали брендировать свои пакеты для доставки.



Фото из архива героини

Старт лапшичной обошелся примерно в $ 5000

Проработав в Витебске лет пять, компания пошла в регионы. Первым стал Городок — райцентр в 40 км от областного центра.

— Решили попробовать, как пойдет дело на периферии. И пошло! В провинции лучшая реклама — сарафанное радио. Паре человек понравилась продукция — назавтра о тебе знает весь городок. Сегодня наши заведения есть в 31 городе Беларуси.

И если вначале супруги вдвоем готовили 15−20 порций суши в день, то сейчас сеть обслуживает в месяц 50 тыс. клиентов, а в день во всех заведениях по стране крутят 5 тысяч порций роллов.

Лапшичная «ЦайЛу» — пока маленькая «дочка» большой компании «Суши Дом». А началось все с мечты:

— Я была в декрете. Просто так сидеть дома мне было сложно, хотелось развиваться. Сначала хотела открыть в Витебске заведение, где готовят манты — я же из Сибири. Но потом идея переформатировалась, и я предложила создать первую в городе лапшичную, где готовят традиционную восточную еду по домашним рецептам. Муж сказал: «Окей, давай попробуем!» Он в меня поверил и дал денег на старт.



Фото из архива героини

Старт обошелся примерно в $ 5000.

— Нам повезло с помещением, которое арендуем: раньше тут была шаурмичная, и часть оборудования — столы, холодильник — осталась от прежних предпринимателей. Но потратились и на новое оборудование: макароноварку, тестораскатку, тестонарезку, вок-сковороду и т.д.

Обслуживать бизнес предпринимательница решила в Альфа-Банке .

— Открыла счет — это было очень быстро. Банк предоставил в рассрочку терминал для безналичных платежей. Он стоил около 950 бел. рублей ($ 360). Первоначальный взнос — 411 рублей ($ 158), затем я платила по 99 рублей (около $ 40) каждый месяц в течение полугода. Сравнив разные предложения, вижу, что у Альфа-Банка очень лояльные тарифы на эквайринг.

Альфа-Банк в Беларуси уже 13 лет помогает предпринимателям и компаниям строить бизнес и реализовывать себя. Альфа создает среду и дает инструменты тем, кто способен на большее, кто верит в свои возможности и хочет начать свое дело.

Новое кафе заработало в июле. Это месяц «Славянского базара» — отличное время для старта новой точки общепита, посчитали владельцы. Они завели страничку в Instagram, а на открытие «ЦайЛу» пригласили местных блогеров.

— Стартовая реклама дала хороший результат: в заведении появилось много посетителей, а на аккаунт активно подписывались.



Фото из архива героини

«Мы еще даже не вышли в ноль»

Прошло полгода, но дохода еще нет, отмечает предпринимательница.

— Мы еще даже не вышли в ноль. Такому маленькому заведению нужен минимум год на раскрутку. Если есть за что его содержать этот период, то потом оно должно зарабатывать. Это проверено. Сейчас наши расходы составляют около 15 тысяч рублей в месяц. В частности, это оплата аренды — 3 тысячи рублей в месяц, так как здание историческое, а заведение наше работает в том числе и ночью — налоги, коммуналка, зарплата персоналу (повара получают по 800 рублей), расходы на продукты.



Фото: @zatestilvitebsk

«ЦайЛу» с первого дня работает круглосуточно, на это и делали акцент. У сотрудников две смены по 12 часов. В Витебске подобных заведений общепита мало, но, как ни странно, пока это в плюс особо не работает:

— Днем в кафе ходят хорошо. А ночь «проседает»: люди, скорее всего, отвыкли от поздних вылазок в заведения, а к ночной доставке (у нас она работает до 3:00) еще не привыкли. Основные заказы — до часа, полвторого. Бывает, кто-то зайдет в 4−5 утра, но редко. В среднем, если считать и посетителей лапшичной, и клиентов, которые заказывают доставку домой или в офис, в день мы обслуживаем 50−55 человек. Это мало. Если бы кафе работало только в дневную смену, это было бы хорошо. Ночная смена забирает очень много ресурсов: та же коммуналка, зарплаты. Но если мы не будем работать ночью, то не сможем правильно варить фирменный суп рамен. Хорошо приготовленный рамен — это хорошо приготовленный бульон. Мы томим его на говяжьих костях 5−6 часов. Кто не работает 24 часа в сутки, у того просто нет такого временного ресурса.

При круглосуточной работе хочу выйти на уровень не менее 100 клиентов в день.



Фото из архива героини

Лапша вок, как уверяет хозяйка «ЦайЛу» — тот редкий вид фастфуда, который не вреден для фигуры:

— Трехсотграммовая порция (лапша, куриное филе, овощи) содержит около 350 килокалорий. Поэтому эту еду у нас заказывают сторонники ЗОЖ, в том числе тренеры и посетители фитнес-центров.



Фото из архива героини

Мне самой очень нравятся сборные сеты, где можно добавить какие-то ингредиенты на свой выбор. Муж обожает гёдзе.

Вообще, посетители тут разные: от деток до пенсионеров. Пицца, роллы всем приелись, а японская кухня — что-то новенькое. Правда, блюда мы не делаем слишком пряными: все-таки белорусы не любят, когда много специй.



Фото из архива героини

Кристина Луцай признается, что может легко заменить повара:

— Я директор, но иногда сама готовлю. Мне нравится отдавать человеку свой вок: я точно знаю, что он приготовлен с любовью. Вообще, свое дело — это всегда гордость. Ведь это твое детище, которое растет на твоих глазах. И сама я могу здесь развиваться и как предприниматель, и как повар. У меня нет такого отношения: мол, муж подарил бизнес, а дальше не важно, что из этого выйдет. Я хочу оправдать его надежды, добиться прибыли. На рентабельность планирую выйти к весне-лету 2022 года.

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