В Речицком районе водитель легковушки вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В Речицком районе в ДТП погиб водитель. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

Авария произошла 13 февраля около 14.20 на автодороге Копань - Белое болото. 36-летний житель Речицы на Citroen, по предварительной информации, не справился с управлением - вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-