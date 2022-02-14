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В Речицком районе водитель легковушки вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В Речицком районе в ДТП погиб водитель. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.
Авария произошла 13 февраля около 14.20 на автодороге Копань - Белое болото. 36-летний житель Речицы на Citroen, по предварительной информации, не справился с управлением - вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-
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Авария произошла 13 февраля около 14.20 на автодороге Копань - Белое болото. 36-летний житель Речицы на Citroen, по предварительной информации, не справился с управлением -...
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