Как эффективно повысить финансовый контроль при реализации инвестпроектов

Источник материала: ProBusiness





Белорусская экономика постепенно восстанавливается после прошлогоднего спада, но все еще недостаточно окрепла для того, чтобы поддерживать стабильные темпы роста. В такие периоды возрастают риски неисполнения контрактных обязательств. Многие подрядчики до сих пор сталкиваются с сокращением объемов заказов, снижением доходности новых контрактов, терпят убытки, а на покрытие возникающих обязательств направляют средства от новых заказов. Таким образом, выделенное финансирование работает не в инвестиционном проекте, а тратится на совершенно иные цели, что не способствует уверенному и своевременному завершению проекта. У некоторых инвесторов может появиться закономерный вопрос, стоит ли начинать проект сейчас — или, по возможности, «отложить на полку» до лучших времен?

Но выход есть. Современные цифровые сервисы становятся все более доступными для предпринимателей. При этом, некоторые цифровые инструменты способны существенно снизить риски проекта.

Главным инструментом для повышения эффективности финансирования инвестпроекта на сегодняшний день является «Банковское сопровождение контрактов» (далее — БСК). На территории Беларуси технологии БСК применяются с осени 2019 года, продукт предоставляет ОАО «Белгазпромбанк».

В чем же основные преимущества для инициатора проекта, финансового директора или инвестора? БСК — это дополнительный инструмент финансового контроля, который позволит исключить лишние уровни кооперации и нецелевое использование средств. В отличии от других инструментов, БСК дает заказчику проекта полное представление об исполнителях по контракту, позволяя усилить контроль над проектом, а при желании и необходимости исключать посредников, которые не играют явной экономически обоснованной роли в реализации проекта. Сформированный в экосистеме БСК отчет о динамике цены показывает стоимость позиции в номенклатуре поставки у того, кто поставляет материально-технические ресурсы для заказчика, включая всех посредников — вплоть до производителя. Используя БСК и его цифровые сервисы, заказчики добивались успехов в снижении наценок поставщиков — до 30% от общей стоимости материально-технических ресурсов в проекте. Но главная функция сопровождения остается неизменной — это контроль целевого использования денежных средств. Деньги благодаря применению продукта БСК будут использованы в проекте так, как это было запланировано инициаторами проекта на момент составления проектной либо иной технической документации. При этом, периметр контроля настраивается самим заказчиком.

Несмотря на то, что исторически продукт БСК был создан для контроля использования прежде всего авансовых платежей по госконтрактам, интерес к его возможностям очень скоро появился и у коммерческих структур. Сегодня именно бизнес наиболее активно использует БСК и связанные с ним цифровые сервисы как для более эффективного управления своими собственными рисками и бюджетом проекта на стадии реализации, так и для выстраивания прозрачных отношений с подрядчиками по всей цепочке исполнителей контракта.

Применение БСК особенно актуально в технологически сложных проектах с длительным сроком реализации (инвестиционной фазы), особенно, если они связаны со строительством и реконструкцией любых сооружений и объектов инфраструктуры, созданием и модернизацией производств, но в целом инструмент пригодится практически в любых проектах, предполагающих вовлечение большого количества исполнителей — поставщиков и субподрядных организаций. Цифровизация, мониторинг расчетов и контроль целевого использования средств помогут избежать вольного обращения с финансами со стороны субподрядчиков и соблюсти нормативные сроки строительства.

Суть банковского сопровождения контрактов

На практике воспользоваться возможностями БСК достаточно просто. Банк получает заявку на банковское сопровождение — и по согласованию с клиентом (обычно за услугой обращается заказчик строительства, но иногда и генеральный подрядчик стройки) берет на себя функции по мониторингу расчетов, контролю за целевым использованием денежных средств. В дальнейшем банк открывает отдельный банковский счет каждому исполнителю (поставщикам, подрядчикам и субподрядчикам различных уровней).

Сам заказчик определяет в договоре банковского сопровождения глубину контроля (количество проверяемых уровней исполнения контракта), периметр (набор сопровождаемых работ), лимиты по суммам (например, стоимость выполняемых работ, с которой начинается контроль) списки разрешенных и запрещенных операций вплоть до возможности уточнения полного списка товарных номенклатур закупки. В процессе исполнения контракта заказчик сможет уточнить параметры сопровождения. Исходя из практики можно утверждать: чем больше уровней кооперации возникает при реализации проекта (в проекте появляются субподряды третьего, четвертого и т.д. уровней), тем выше риск, что могут возникнуть проблемы с целевым использованием средств. В такой ситуации банковское сопровождение контрактов незаменимо. Используя БСК, заказчики получают возможность полностью контролировать в своих проектах движение денежных средств, поэтому в случае реализации каких-либо рисков (например, отставания от графика, задержек при проведении оплаты между подрядчиками) заказчик сможет оперативно принять меры, чтобы исправить ситуацию. Для этого предусмотрены интерактивные сервисы, которые отображают информацию на компьютере заказчика в режиме реального времени.

Благодаря тому, что и генеральный подрядчик, и субподрядчики имеют обязательство оплачивать с отдельных банковских счетов средства исключительно по целевому назначению, обеспечивается доведение денежных средств до конечных исполнителей работ.

Это выгодно и соисполнителям, потому что они понимают, что свои заработанные деньги точно получат. А пока этого не произойдет, генподрядчик не сможет вывести с отдельных банковских счетов средства в счёт своей прибыли, не рассчитавшись полностью по своим обязательствам.

Такой подход способен стать решением для многих проблем, которые возникают при реализации проектов. Вплоть до сегодняшнего дня значительная часть строительных проектов в Беларуси сопровождалась неоднократным срывом сроков и ростом стоимости в процессе создания объектов. Чаще всего ответственность за это несут подрядные организации. Но далеко не всегда их удается привлечь к ответственности. К тому же, решение проблем на объекте может потребовать дополнительного финансирования. В таких проектах, за редким исключением, участвует множество подрядных и субподрядных организаций, от работы одной компании зависят и другие исполнители, а заказчик строительства зачастую узнает о проблемах в проекте уже тогда, когда проблемы реализовались. При этом, в больших проектах заказчику строительства бывает сложно отследить эффективность и целевое назначение затрат каждого субподрядчика.

В случае применения БСК контролируются фактически все существенные затраты подрядчиков, включенных в периметр банковского сопровождения. Исключения минимальны: к примеру, контролю не подлежат закупки напрямую у производителей. Так у заказчика появляется эффективный инструмент контроля при реализации проекта, а также понимание, насколько его реализация соответствует намеченному плану: динамика освоения денежных средств каждым подрядчиком по конкретным субподрядным договорам будет представлена в режиме реального времени.

Таким образом, в рамках БСК банк:

• проследит за целевым использованием денежных средств;

• проведет дополнительную проверку деловой репутации привлекаемых контрагентов;

• поможет понять, какие участники проекта не играют явной экономически обоснованной роли;

• сформирует в режиме реального времени отчетность о расходах по отдельным счетам исполнителей.

В Беларуси еще нет своей объемной статистики по БСК, но в России примерные цифры таковы: банк отказывает около 10% от общего количества всех платежных операций субподрядчиков, половину из них позже проводит после уточнения назначения платежа и согласования с заказчиком. В основном речь идет о случаях нецелевого использования средств. После начала любого проекта авансовые платежи растекаются по различным компаниям, при этом контролировать, как распоряжается средствами та или иная организация, достаточно сложно. Самая распространенная проблема — это отвлечение денежных средств на «латание дыр» по другим проектам. Компания рассчитывает, что в дальнейшем эти деньги вернутся (например, компания отвлечёт их из аванса другого заказчика), но такие намерения не всегда совпадают с реальностью, а столь вольное обращение с финансами зачастую негативно сказывается на реализации проекта. Из-за задержки одного подрядчика может остановиться целая цепочка работ. Проект теряет динамику, откладывается переход к эксплуатационной фазе, что приводит к росту его общей стоимости. При использовании БСК «перебросить сумму на несколько неделек» с объекта А на объект Б просто невозможно.

Генподрядчики строительства также заинтересованы в применении данного инструмента контроля, поскольку именно генподрядчик несет ответственность за расходы в проекте и часто предоставляет заказчику банковскую гарантию возврата авансового платежа, неся на неё дополнительные затраты. Исполнители, участвующие в реализации сопровождаемого банком договора, узнают о параметрах, режиме работы отдельных банковских счетов, возможностях и ограничениях, которые существуют в каждом проекте еще на стадии проработки проекта и при проведении тендерных процедур.

В Белгазпромбанке стараются не задавать исключительно стоимостных критериев контрактов, подлежащих банковскому сопровождению. Практика показала, что в первую очередь необходимо отталкиваться от задачи и целесообразности.





Пандемия заставила по-новому посмотреть на многие привычные бизнес-процессы. Руководители компаний стали требовательнее относиться к управленческой и финансовой отчетности, тщательнее контролировать эффективность использования выделенного финансирования.

«Существует вариант использования БСК для оперативного контроля производимых закупок не только оборудования, но и любых материальных ценностей для нужд офиса и компании. Таким образом, наш продукт позволяет исключить посредников, значительно экономит время инвесторов и учредителей компаний и является отличным управленческим решением для контроля проектов заказчиком в самых разных сферах бизнеса», — пояснил редакции Член Правления, исполнительный директор Белгазпромбанка Александр ВОЖДАЕВ.

Результаты БСК оперативно доводятся до ответственных лиц через он-лайн сервис «Интерактивная отчетность». Он отличается от обычных отчетов об операциях возможностью на ранних этапах выявлять проблемы при исполнении контракта, которые в дальнейшем могут обернуться срывом сроков или ростом стоимости объекта, получать информацию в режиме реального времени, которую заказчик может использовать для принятия собственных управленческих решений.

Как работает сервис «Интерактивная отчетность»

Представим, что возникла стандартная проблема: исполнитель выполнил работы, но не получил деньги. Имея доступ к «Интерактивной отчетности», заказчик в режиме реального времени может посмотреть, на каком этапе, на счетах какой компании возникла задержка во взаиморасчетах между исполнителями, поэтому может оперативно повлиять на решение этой проблемы. Заказчики используют сервис и для управления собственной ликвидностью: выданные раньше времени избыточные авансы отвлекают ликвидность заказчика, при том, что эти средства могли были быть использованы заказчиком с большим эффектом.

Пользователи продукта могут проследить не только движение денежных потоков, но и просмотреть документы, представленные в обоснование каждого платежа. Благодаря этому заказчик может анализировать ценообразование, узнать, кто, по какой цене, какие материалы приобретает для реализации проекта и насколько это соответствует сметной стоимости и экономике контракта генподрядчика. Исходя из полученных данных, в дальнейшем можно формировать начальную и максимальную цену закупки при проведении тендерных процедур.

Когда заказчик видит, какой объем денежных средств находится на счетах подрядчика и кооперации, у него возникает понимание, когда и в каком объеме потребуется выплатить авансы. Таким образом происходит оптимизация авансовой политики.

Как это работает в IT

Что касается применимости инструмента к IT-проектам, то именно здесь потенциал использования продукта БСК , безусловно, велик. Для учредителей и инвесторов БСК может стать исключительно полезным при управлении IT-проектом или реализации стартапа. БСК можно использовать:

— для оценки затрат, контроля над целевым использованием денежных средств и своевременным исполнением проекта (при реализации IT-проекта);

— в случаях, когда несколько частных инвесторов направляют свои средства на приобретение доли в компании и при этом заинтересованы в получении дополнительных гарантий того, что инвестиции будут направлены исключительно на цели, определяемые учредителями (актуально для участников стартапа).

Особой ценностью для заказчиков IT-проектов является возможность получать информацию для исключения лишних посредников, поскольку зачастую стороны, предлагающие свои услуги на IT-рынке (например, по разработке ПО, продвижению или продаже оборудования), сами пользуются услугами сторонних компаний, а длинные цепочки исполнителей, в свою очередь, увеличивают сроки реализации и потенциальные риски проектов. Данный инструмент позволит реально оценить себестоимость, а также не позволяет исполнителям вывести денежные средства на посторонние счета до окончания всех работ.

Немаловажен и вопрос ценообразования — для заказчиков БСК его стоимость минимальна (всего 35 рублей за сопровождаемый контракт независимо от срока сопровождения), а для участников кооперации, открывающих отдельные банковские счета при реализации проекта никакие дополнительные платежи за БСК не предусмотрены, кроме базовых тарифов банка по расчетно-кассовому обслуживанию.

Именно поэтому практика показывает, что банковское сопровождение контрактов становится новым стандартом при реализации любого инвестиционного проекта.

Дополнительную информацию о БСК вы можете получить у сотрудников департамента корпоративного бизнеса Белгазпромбанка:

Лагун Анна Валерьевна

☎ (+375 17) 229 16 40 ,

lagun@bgpb.by ;