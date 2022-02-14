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«Бизнес-моделей больше, чем голов в компании». Как развивать агентство недвижимости и не запутаться в направлениях
14.02.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» совместно с
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты:
О компании
«Авеню» — это группа компаний, которая предоставляет полный цикл услуг, связанных с коммерческой недвижимостью — от брокерства и юридического сопровождения сделок до привлечения инвестиций, разработки концепций для торговых, развлекательных и бизнес-центров. Компания также работает с жилой vip-недвижимостью.
Клиенты:
Более 100 клиентов — постоянные.
Чек сделки — от $ 50 тыс. до $ 10 млн (в зависимости от объекта). В целом вознаграждение составляет от 1 до 5% от суммы продаж (по всем услугам агентства).
Каналы продвижения. Сарафанное радио, рекомендации. Размещение рекламы на профильном сайте по коммерческой недвижимости. С крупными собственниками бизнеса Богдан общается напрямую.
Цели:
Рекомендации экспертов
1. Провести ABC-анализ, выделить из количества клиентов тех, кто приносит больше прибыли, более маржинален. По этой классификации они делятся на:
Например, сейчас торговые сети составляют 80−90% от общих сделок с арендой помещений. Можно выделить топ-10 ритейлеров и с ними работать.
2. Определиться с фокусом. Эксперты отмечают, что в одном проекте сосредоточены несколько бизнес-моделей. Первая — это работа с собственником жилья, вторая — предоставление инвестиционных услуг, которые явно не для них (это ключевой клиент номер два), третья — работа с торговыми сетями. Это три разных бизнес-модели, разные клиенты, требующие разной проработки. А бизнес Богдана — с узким горлышком из двух партнеров.
3. Делать presale. Эксперты согласны: лучше, чтобы крупные и финальные стадии сделок осуществлял Богдан и его партнер. Однако подготовкой клиента к сделке, предпродажами и т.д. могут заниматься менеджеры по продажам. Это значительно расширит воронку продаж и увеличит конверсию.
4. Обратить внимание на зарубежных инвесторов. Эксперты отмечают, что компания может работать не только на белорусских клиентов, но и зарубежных. Например, россиян или казахов, которые готовы инвестировать в белорусскую недвижимость.
5. Показывать свою экспертность. Основной фокус бизнеса Богдана — коммерческая недвижимость. Однако не все знают, что инвестиции в коммерческую недвижимость более выгодны по сравнению с жилой. В ней меньше операционных затрат, при этом высокая доходность. Эксперты посоветовали объяснять потенциальным покупателям данную специфику, например, выпустить цикл статей на тему.
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«Бизнес-моделей больше, чем голов в компании». Как развивать агентство недвижимости и не запутаться в направлениях
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