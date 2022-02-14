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В Латвии высокая инфляция продержится как минимум до середины года
Источник материала: ОНТ
Довольно неоптимистичные прогнозы для экономики Латвии. Высокая инфляция в стране продержится как минимум до середины года.
Такое предупреждение сделало Министерство финансов и сообщило, что годовой рост цен в республике будет начинаться от 7,5-8%. Высшего порога не назвали. По данным Минфина, сильнее всех толкали вверх цены быстро дорожающее топливо и продукты питания. Так, газ прибавил в годовом выражении 63,5%, бензин – более 26%. И пока цены на энергоносители падать не собираются, надеяться на замедление инфляции не стоит, добавили в Минфине. Ранее аналогичный пессимистичный прогноз для всей еврозоны опубликовала Еврокомиссия.
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Довольно неоптимистичные прогнозы для экономики Латвии. Высокая инфляция в стране продержится как минимум до середины года. Такое предупреждение сделало...
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