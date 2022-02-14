В Латвии высокая инфляция продержится как минимум до середины года

Источник материала: ОНТ

Довольно неоптимистичные прогнозы для экономики Латвии. Высокая инфляция в стране продержится как минимум до середины года.

Такое предупреждение сделало Министерство финансов и сообщило, что годовой рост цен в республике будет начинаться от 7,5-8%. Высшего порога не назвали. По данным Минфина, сильнее всех толкали вверх цены быстро дорожающее топливо и продукты питания. Так, газ прибавил в годовом выражении 63,5%, бензин – более 26%. И пока цены на энергоносители падать не собираются, надеяться на замедление инфляции не стоит, добавили в Минфине. Ранее аналогичный пессимистичный прогноз для всей еврозоны опубликовала Еврокомиссия.

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