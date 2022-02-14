|
Семилетняя девочка упала в колодец во время игр в Чаусском районе
Источник материала: ОНТ
Работники МЧС спасли семилетнюю девочку, которую достали из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом
Инцидент произошел 13 февраля, около четырех вечера, в деревне Приозерной. В МЧС позвонила женщина и сказала, что ее малолетняя внучка во время игр во дворе случайно упала в незапертый колодец.
Спасатели приехали на место. Ребенок находился в колодце глубиной 3-3,5 м и стоял на трубах неиспользуемой теплотрассы.
Девочку достали на поверхность и передали работникам «скорой». Как сообщается, в госпитализации малышка не нуждалась.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС спасли семилетнюю девочку, которую достали из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел 13 февраля, около...
|
Архив (Разное)