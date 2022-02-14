Семилетняя девочка упала в колодец во время игр в Чаусском районе

Источник материала: ОНТ

Работники МЧС спасли семилетнюю девочку, которую достали из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 13 февраля, около четырех вечера, в деревне Приозерной. В МЧС позвонила женщина и сказала, что ее малолетняя внучка во время игр во дворе случайно упала в незапертый колодец.

Спасатели приехали на место. Ребенок находился в колодце глубиной 3-3,5 м и стоял на трубах неиспользуемой теплотрассы.

Девочку достали на поверхность и передали работникам «скорой». Как сообщается, в госпитализации малышка не нуждалась.





Фото: МЧС

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