Украинский политолог Александр Лазарев назвал конкретную причину невыполнения минских соглашений

Источник материала: ОНТ

О том, что ситуация вокруг Украины накаляется Западом для своих же целей, говорят и в Киеве. Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш», который, кстати, на прошлой неделе попал в список неугодных украинской власти, назвал конкретную причину невыполнения минских соглашений.

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