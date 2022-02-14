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Украинский политолог Александр Лазарев назвал конкретную причину невыполнения минских соглашений
Источник материала: ОНТ
О том, что ситуация вокруг Украины накаляется Западом для своих же целей, говорят и в Киеве. Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш», который, кстати, на прошлой неделе попал в список неугодных украинской власти, назвал конкретную причину невыполнения минских соглашений.
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О том, что ситуация вокруг Украины накаляется Западом для своих же целей, говорят и в Киеве. Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш»,...
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