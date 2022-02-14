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14 февраля отмечают День всех влюбленных! Традиции и приметы праздника
Источник материала: ОНТ
День святого Валентина отмечают 14 февраля во всем мире.
Праздник носит светский характер, популярен среди молодежи, его отмечание считается народной традицией.
Как правило, в этот день влюбленные дарят друг другу валентинки. Принято показывать свою любовь, преподнося цветы, подарки и другие знаки внимания.
А по православному календарю, сегодня вспоминают святого мученика Трифона Апамейского. А еще в этот день верующие готовятся к большому празднику - Сретению Господнему.
Традиции
14 февраля девушки гадали на суженого. Выходили на улицу и искали птиц. Считалось, что если первая птица, которую увидит девушка, сорока, - к легкомысленному жениху, синица - к веселому, молодому, ворона - к строгому и зврослому.
Приметы
Если сегодня будет теплый день - весь февраль будет теплым.
Длинные сосульки в этот день - к хорошему урожаю зерна.
Много звезд на небе - к поздней весне.
Фото: Pixabay.com
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День святого Валентина отмечают 14 февраля во всем мире. Праздник носит светский характер, популярен среди молодежи, его отмечание считается народной традицией....
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