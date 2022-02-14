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Воздушное пространство Украины может оказаться в блокаде – таковы плоды информационных вбросов

14.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воздушное пространство Украины может оказаться в блокаде – таковы плоды информационных вбросов

Украина уже начинает пожинать плоды истерии и информационных вбросов, которые исходят от «западных партнеров» Киева. Воздушное пространство может оказаться в блокаде уже сегодня.

Крупнейшие британские страховые компании, в которых обслуживается большинство перевозчиков, работающих в Украине, уведомили, что 14 февраля перестают действовать страховые гарантии для воздушных судов. Под угрозой и страхование пассажиров. Последствия уже есть. Накануне самолет, который летел с острова Мадейра не смог приземлиться в Борисполе и вынужден уйти на посадку в Кишинев.

Продолжается и дипломатический отток. Только за одни сутки 30 стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. Конкретных результатов не принесли и переговоры мировых лидеров. Безопасность в регионе в выходные президент России обсудил с лидерами Франции и США. Также состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Украина уже начинает пожинать плоды истерии и информационных вбросов, которые исходят от «западных партнеров» Киева. Воздушное пространство может оказаться в...
 
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