«Союзная решимость»: на всех полигонах продолжается активная фаза учения Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

На защите общих интересов! Мощь Союзного государства и готовность отразить внешнюю агрессию в эти дни демонстрируют Беларусь и Россия на совместном учении «Союзная решимость». Оно вступило в свою активную фазу и сегодня очередной день проверки боеготовности союзных сил.

Задействованы все полигоны. Белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп условного противника.

В выходные задействовали все пять белорусских полигонов. На Гожском отработали маневренную оборону. 37 минут понадобилось военным, чтобы полностью уничтожить условного противника. Также ликвидировали диверсантов и незаконные бандформирования. А российские десантники отработали ведение оборонительного боя.

На участке местности «Гомель» подразделения Сил специальных операций Беларуси и российские десантники провели усиление охраны государственной границы.

На полигоне «Брестский» отработали взятие под охрану важных объектов, тыловых подразделений, искали схроны с оружием.

Отдельные задачи выполняли под Лунинцем и Барановичами.

Напомним, крупнейшая проверка Сил реагирования Союзного государства продолжится до конца недели. Несмотря на масштаб, количество военнослужащих и техники не превышает норм венских договоренностей 2011 года. Задача учения – быть готовыми отразить внешнюю агрессию, защитить рубежи Союзного государства и противодействовать терроризму.

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