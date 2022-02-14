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"Сирийский миротворец" выманила у минчанина $5 тыс.

14.02.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Сирийский миротворец" выманила у минчанина $5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В январе 37-летний минчанин откликнулся на сообщение в соцсети от некой Джилы Мур. Собеседница рассказала о полученном гонораре в $500 тыс. за выполнение опасного задания, а вскоре пообещала переехать жить к белорусу. В подтверждение серьезности намерений она сообщила, что выслала возлюбленному личные вещи и те самые полмиллиона. Забрать их можно, заплатив $5 тыс. за страховку. Мужчина согласился: оформил кредит и часть суммы занял у знакомых - деньги отправил электронным переводом", - рассказали в МВД.

Через несколько часов белорусу пришло сообщение якобы от таможенных органов: за получение незадекларированной крупной суммы в валюте нужно заплатить $10 тыс. штрафа. Лишь после этого мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в милицию.

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Теги: Минск
 
 
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