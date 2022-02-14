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За сутки в Витебской области произошло два пожара в банях на частных подворьях
Источник материала: БелТА
14 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели Витебской области ликвидировали два пожара, оба произошли в банях частных подворий. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.
Спасателям Витебского городского отдела по ЧС 13 февраля в 15.11 поступило сообщение о загорании бани в агрогородке Вороны Витебского района. А в 16.51 спасатели Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям выехали на тушение бани в городе Барань.
В обоих случаях в результате возгораний повреждены кровли и стены построек, уничтожена часть имущества, находящегося внутри. Собственники подворий в это время находились дома, никто из них не пострадал.
По каждому их фактов в настоящее время проводится проверка. В обоих случаях рассматривается наиболее вероятная причина возникновения пожаров - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-
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В обоих случаях в результате возгораний повреждены кровли и стены построек, уничтожена часть имущества, находящегося внутри. Собственники подворий в это время...
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