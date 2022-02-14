Начнем с нуля! Индивидуальные предприниматели могут пользоваться услугами банка бесплатно на новом тарифном плане от МТБанка

Источник материала: Myfin





Пробовать что-то новое всегда непросто: новый бизнес, сфера или выход на новый рынок, но кто не рискует, тот не предприниматель! Правильный выбор надежного партнера, который обеспечит своевременность платежей, даст возможность легко ориентироваться в остатках на счетах и, конечно же, предложит прозрачные условия, определенно добавит еще одну точку опоры и роста для бизнеса.



Именно для динамичной категории индивидуальных предпринимателей МТБанк разработал новый тарифный план РКО «Твой счет».

«Твой счет» – это 3 месяца бесплатного тест-драйва, за которые ты поймешь, насколько многогранным и комфортным может быть банковский сервис. После тест-драйва «Твой счет» гибко подстроится под потребности бизнеса, и каждый клиент найдет для себя выгодное решение. Важно, что, сколько бы платежей ты ни сделал, абонентская плата по счету никогда не превысит 40 рублей.

«Твой счет» знает, чем живет твой бизнес, и гарантирует максимально тонкие настройки под каждого клиента:

3 месяца БЕСПЛАТНОГО обслуживания и безлимит платежей. Пускай тест-драйв с абонентской платой 0 рублей станет прорывным для твоего бизнеса.

Не пользуешься – не плати. При отсутствии оборотов по счету после окончания тест-драйва абонентская плата также составит 0 рублей.

Не бойся расти. Даже если на «Твой счет» поступит миллион и ты совершишь 999 платежей за месяц – абонентская плата не превысит 40 рублей.

Зачисляй доход на карту. Тариф минимальный – всего 0,1% в период тест-драйва, а после – всего 0,45% от суммы.

Количество платежей по счету Абонентская плата первые 3 месяца Абонентская плата после 3 месяцев Нет платежей 0 руб. 0 руб. от 1 до 10 платежей 0 руб. 9 руб. от 11 до 30 платежей 0 руб. 10,5 – 39 руб.

(в зависимости от количества платежей) свыше 30 платежей 0 руб. 40 руб.

– Предприниматели – один из самых активных сегментов наших клиентов. Наш банк всегда делал акцент на работу с малым бизнесом, на его развитие и поддержку. Разрабатывая наш новый пакет услуг, мы понимали, что оптимизация расходов сейчас стоит во главе угла. Гибкие условия и качественный сервис – это то, что сегодня поможет малому бизнесу сохранить свои позиции. Это вдвойне актуально на фоне изменений в налоговом законодательстве. Нам важно, чтобы каждый клиент подобрал удобный для себя вариант. Поэтому «Твой счет» предлагает начать с нуля за обслуживание счета и оценить комфорт работы с МТБанком в течение 3 месяцев бесплатно. Важно, что как бы стремительно ни развивался ваш бизнес, сколько бы платежек в месяц у вас ни выходило, вы никогда не будете платить за «Твой счет» больше 40 рублей. Мы ставим оптимизацию расходов предпринимателей во главу угла и хотим, чтобы наш банк всегда оставался надежным партнером вашего бизнеса! – считает Дмитрий Николаевич Глушко, Директор по малому и среднему бизнесу МТБанка.

«Твой счет» – начни с нуля и оцени выгодные условия ведения твоего бизнеса в МТБанке!

Оставляйте заявку на подключение к тарифному плану «Твой счет» на сайте МТБанка звоните на короткий номер 7203 или обращайтесь за подробной консультацией в офисы для корпоративных клиентов .

*Партнерский материал. ЗАО «МТБанк», УНП 100394906