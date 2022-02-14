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Минометную мину нашли при ремонте моста в Кобринском районе

14.02.2022 09:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе за один день нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Недалеко от поселка Фруктовый мужчина заметил металлический предмет, напоминавший боеприпас. О находке он сообщил в дежурную часть Кобринского РОВД. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 определила, что сельчанин нашел артиллерийский снаряд 105 мм советского производства. Спустя несколько часов помощь саперов потребовалась в деревне Лущики: при ремонте моста обнаружили похожий на мину предмет. Оказалось, что это 81-миллиметровая минометная мина. Оба боеприпаса уничтожены.

"Если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщите в милицию. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям", - обратили внимание в УВД.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Недалеко от поселка Фруктовый мужчина заметил металлический предмет, напоминавший боеприпас. О находке он сообщил в дежурную часть Кобринского РОВД....
 
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