Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Рупейки Волковысского района Гродненской области по ул. Центральной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются. -0-