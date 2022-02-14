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В Волковысском районе при пожаре погиб мужчина

14.02.2022 10:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Рупейки Волковысского района Гродненской области по ул. Центральной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"13 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Рупейки Волковысского района Гродненской области по ул. Центральной. На пожаре...
 
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