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В Волковысском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"13 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Рупейки Волковысского района Гродненской области по ул. Центральной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара устанавливаются. -0-
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"13 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Рупейки Волковысского района Гродненской области по ул. Центральной. На пожаре...
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