В Солигорском районе легковушка въехала в припаркованные авто, пострадал один из водителей

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе автомобиль въехал в припаркованные авто: потребовалась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

13 февраля в 17.57 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Листопадовичи Солигорского района. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.

Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением, автомобиль выехал в парковочный карман и совершил столкновение с припаркованными легковыми автомобилями Volkswagen и Nissan.

"Помощь требовалась водителю автомобиля Hyundai: в результате удара водительскую дверь заблокировало, - рассказали спасатели. - Мы обесточили автомобиль, установили противооткаты и при помощи гидравлического инструмента освободили мужчину. Его сразу осмотрели врачи скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован".

Водители двух других автомобилей и пассажиры не пострадали.-0-