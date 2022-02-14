Источник материала: ОНТ

В Верховной Раде обвинили Запад в развязывании войны против Украины. С таким заявлением выступила «оппозиционная платформа – За жизнь». Рекомендации стран Запада своим гражданам немедленно покинуть Украину, уход инвесторов и прекращение воздушного сообщения – как мощные санкции против страны, говорится в обращении.

Украинские парламентарии сейчас в своем мнении как никогда едины. Из-за действий западных партнеров экономика страны оказалась на грани коллапса. Государства ЕС сегодня начали воздушную блокаду Украины. Крупнейшие страховщики из Великобритании, с которыми работают международные компании, разослали всем авиаперевозчикам официальное сообщение, что аннулируют страховки для воздушных судов, которые пролетают через Украину. По сообщениям местных СМИ, сразу после этого предупреждения на чартерах страну покинули все олигархи и влиятельные бизнесмены. Ущерб для официального Киева на фоне новостей о мифической военной агрессии со стороны России еще предстоит подсчитать. Однако благодаря информационному подогреву со стороны западных партнеров Украина уже потеряла более 12 миллиардов долларов.

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