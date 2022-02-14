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Собака отдала щенку свою большую лежанку, а сама ютилась на его крошечной. Посмотрите, как ей неудобно спать! (ВИДЕО)

14.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака отдала щенку свою большую лежанку, а сама ютилась на его крошечной. Посмотрите, как ей неудобно спать! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике овчарка уступила свою большую лежанку щенку, а сама легла в его маленькую. Конечно же, щенку понравился такой обмен, а вот взрослой собаке было неудобно.


Пользователи соцсетей были в восторге от поступка овчарки.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике овчарка уступила свою большую лежанку щенку, а сама легла в его маленькую. Конечно же, щенку понравился такой обмен, а вот...
 
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