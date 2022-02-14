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Собака отдала щенку свою большую лежанку, а сама ютилась на его крошечной. Посмотрите, как ей неудобно спать! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике овчарка уступила свою большую лежанку щенку, а сама легла в его маленькую. Конечно же, щенку понравился такой обмен, а вот взрослой собаке было неудобно.
Пользователи соцсетей были в восторге от поступка овчарки.
Фото: Pixabay.com
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Собака отдала щенку свою большую лежанку, а сама ютилась на его крошечной. Посмотрите, как ей неудобно спать! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике овчарка уступила свою большую лежанку щенку, а сама легла в его маленькую. Конечно же, щенку понравился такой обмен, а вот...
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