Собака отдала щенку свою большую лежанку, а сама ютилась на его крошечной. Посмотрите, как ей неудобно спать! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике овчарка уступила свою большую лежанку щенку, а сама легла в его маленькую. Конечно же, щенку понравился такой обмен, а вот взрослой собаке было неудобно.





Пользователи соцсетей были в восторге от поступка овчарки.

Фото: Pixabay.com

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