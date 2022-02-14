|
Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях Олимпиады в Пекине
Источник материала: ОНТ
Россиянку Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине,
Вопросы, связанные с командным турниром, выделили в другое производство и пока СAS их не рассматривал.
Ранее мы
Фото: Instagram Камилы Валиевой
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянку Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на релиз Спортивного арбитражного...
|
Архив (Разное)