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Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях Олимпиады в Пекине

14.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях Олимпиады в Пекине

Россиянку Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на релиз Спортивного арбитражного суда (СAS).

Вопросы, связанные с командным турниром, выделили в другое производство и пока СAS их не рассматривал.

Ранее мы писали, что российскую фигуристку Камилу Валиеву уличили в применении допинга.

Фото: Instagram Камилы Валиевой



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Россиянку Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на релиз Спортивного арбитражного...
 
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