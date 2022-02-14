Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях Олимпиады в Пекине

Источник материала: ОНТ

Россиянку Камилу Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на релиз Спортивного арбитражного суда (СAS).

Вопросы, связанные с командным турниром, выделили в другое производство и пока СAS их не рассматривал.

Ранее мы писали , что российскую фигуристку Камилу Валиеву уличили в применении допинга.

Фото: Instagram Камилы Валиевой









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