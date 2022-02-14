﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучшие «Снежные снайперы»: завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону

14.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лучшие «Снежные снайперы». Завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба.

Решающие старты проходили в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». В пятницу состоялись спринтерские гонки среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах. А накануне в соревновательной программе были смешанные эстафеты и новая дисциплина для «Снежного снайпера» – гонки с массовым стартом. В итоге столичная команда финишировала первой в масс-старте старшей и средней возрастных групп, в младшей лидерами стали биатлонисты из Могилевской области.

В республиканских соревнованиях «Снежный снайпер» принимают участие ребята со всех уголков страны. Нынешний турнир проводится уже в 14-й раз. В этом сезоне на всех этапах соревнований выступили более 24 тысяч школьников. Помимо кубков и медалей, финалисты получили спортивную форму для дальнейших занятий. Также победители – потенциальные кандидаты в национальную сборную по биатлону.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие «Снежные снайперы». Завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске устанавливают обстоятельства двух убийств, совершенных с особой жестокостью
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by