Источник материала: ОНТ

Лучшие «Снежные снайперы». Завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба.

Решающие старты проходили в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». В пятницу состоялись спринтерские гонки среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах. А накануне в соревновательной программе были смешанные эстафеты и новая дисциплина для «Снежного снайпера» – гонки с массовым стартом. В итоге столичная команда финишировала первой в масс-старте старшей и средней возрастных групп, в младшей лидерами стали биатлонисты из Могилевской области.

В республиканских соревнованиях «Снежный снайпер» принимают участие ребята со всех уголков страны. Нынешний турнир проводится уже в 14-й раз. В этом сезоне на всех этапах соревнований выступили более 24 тысяч школьников. Помимо кубков и медалей, финалисты получили спортивную форму для дальнейших занятий. Также победители – потенциальные кандидаты в национальную сборную по биатлону.

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