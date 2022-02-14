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Умер известный режиссер и продюсер
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти известного режиссера и продюсера знаменитых комедий Айвана Райтмана, ему было 75 лет. Об этом
О причине смерти ничего не сообщается.
Айван Райтман в 1970-80-х годах работал над комедийными фильмами. В частности, большой успех принесла ему кинолента «Охотники за привидениями» 1984 года, которая после экранизации собрала почти 300 миллионов долларов по всему миру.
Фото: pixabay
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Стало известно о смерти известного режиссера и продюсера знаменитых комедий Айвана Райтмана, ему было 75 лет. Об этом пишет «The Associated Press», ссылаясь на сообщение...
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