﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер известный режиссер и продюсер

14.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Умер известный режиссер и продюсер

Стало известно о смерти известного режиссера и продюсера знаменитых комедий Айвана Райтмана, ему было 75 лет. Об этом пишет «The Associated Press», ссылаясь на сообщение семьи погибшего.

О причине смерти ничего не сообщается.

Айван Райтман в 1970-80-х годах работал над комедийными фильмами. В частности, большой успех принесла ему кинолента «Охотники за привидениями» 1984 года, которая после экранизации собрала почти 300 миллионов долларов по всему миру.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о смерти известного режиссера и продюсера знаменитых комедий Айвана Райтмана, ему было 75 лет. Об этом пишет «The Associated Press», ссылаясь на сообщение...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске устанавливают обстоятельства двух убийств, совершенных с особой жестокостью
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by