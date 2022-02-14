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Молоко «за вредность» в Беларуси заменят деньгами, но по заявлению работника – Костевич

14.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молоко «за вредность» в Беларуси заменят деньгами, но по заявлению работника – Костевич

Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала, что молоко «за вредность» работающим в особых условиях заменят на денежные выплаты, но это будет выбор работника.

Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Беларуси: «Работа в особых условиях, прежде всего во вредных условиях труда. Сегодня норма предоставления молока как компенсации для оздоровления человека. Мы услышали нанимателя и работников. Не каждому подходит молоко. Давайте эту норму сделаем гибко – молоко заменяем денежной выплатой. Но это будет исключительно по заявлению работника. Это будет выбор работника – не нанимателя».

Ранее мы писали, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию - ей задавали вопросы о начислении пенсий, приватизации квартир, возврате долгов.

Фото: архив БЕЛТА

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Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала, что молоко «за вредность» работающим в особых условиях заменят на денежные выплаты, но...
 
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