Молоко «за вредность» в Беларуси заменят деньгами, но по заявлению работника – Костевич

Источник материала: ОНТ

Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала, что молоко «за вредность» работающим в особых условиях заменят на денежные выплаты, но это будет выбор работника.

Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Беларуси: «Работа в особых условиях, прежде всего во вредных условиях труда. Сегодня норма предоставления молока как компенсации для оздоровления человека. Мы услышали нанимателя и работников. Не каждому подходит молоко. Давайте эту норму сделаем гибко – молоко заменяем денежной выплатой. Но это будет исключительно по заявлению работника. Это будет выбор работника – не нанимателя».

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Фото: архив БЕЛТА

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