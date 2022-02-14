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Молоко «за вредность» в Беларуси заменят деньгами, но по заявлению работника – Костевич
Источник материала: ОНТ
Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в эфире
Ранее мы писали, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова
Фото: архив БЕЛТА
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Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала, что молоко «за вредность» работающим в особых условиях заменят на денежные выплаты, но...
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