Представлена архитектурная концепция Национального города-аэропорта будущего

Источник материала: ОНТ

Автономный, универсальный, удобный! Таким будет Национальный город-аэропорт будущего! Представлена архитектурная концепция.

Кроме новых пассажирских терминалов и прочих авиационных услуг, появится целый бизнес-город с паркингами, гостиницами, офисами, выставочным и торговым центром. Там же распахнет двери современная школа авиации. Обещают и яркое архитектурное решение, которое станет визитной карточкой страны. Но, главная цель – повысить качество обслуживания, увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок. Реализация проекта – в несколько этапов в соответствии с очередями строительства объектов.

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