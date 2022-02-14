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Представлена архитектурная концепция Национального города-аэропорта будущего
Источник материала: ОНТ
Автономный, универсальный, удобный! Таким будет Национальный город-аэропорт будущего! Представлена архитектурная концепция.
Кроме новых пассажирских терминалов и прочих авиационных услуг, появится целый бизнес-город с паркингами, гостиницами, офисами, выставочным и торговым центром. Там же распахнет двери современная школа авиации. Обещают и яркое архитектурное решение, которое станет визитной карточкой страны. Но, главная цель – повысить качество обслуживания, увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок. Реализация проекта – в несколько этапов в соответствии с очередями строительства объектов.
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Автономный, универсальный, удобный! Таким будет Национальный город-аэропорт будущего! Представлена архитектурная концепция. Кроме новых пассажирских терминалов...
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