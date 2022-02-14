Беларусь продолжает наращивать экспорт продукции

Источник материала: ОНТ

Беларусь продолжает наращивать экспорт своей продукции. По итогам прошлого года рекордных показателей достиг агропромышленный комплекс.

Экспорт увеличился на более чем 117% к уровню 2020 года. Беларусь продала на зарубежных рынках продовольственных товаров и сельхозсырья на 6 миллиардов 700 миллионов долларов. Практически на миллиард выросла валютная выручка. Увеличение экспорта за счет роста как натуральных показателей, так и средних цен. Наибольший прирост в продажах сухого цельного молока, яиц, муки, рапсового масла, мясных и молочных продуктов. Продовольствие и сельхозсырье поставлялись в 109 стран.

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