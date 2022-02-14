«Зумеры не любят делать лишние движения». Белорусы продвигают приложение для знакомств в мессенджерах и хотят выйти на рынок США

Источник материала: ProBusiness



Команда Zodier. Фото предоставлено героем материала

В День всех влюбленных отечественный стартап для знакомств в мессенджерах Zodier запускает свое приложение в Instagram. Белорусы первыми зашли на этот рынок, потратив полгода на получение разрешения от популярной социальной сети. О том, как за неделю создать готовый продукт для новой ниши, когда у лицензиара еще даже не было четких правил работы с чат-ботами, а также о планах покорения не только рынка СНГ, но и США, «Про бизнес» рассказал СЕО Zodier Матвей Грамович.



Матвей Грамович

СЕО приложения для знакомств в мессенджерах Zodier

«Мессенджеры со своими чат-ботами могут стать новым аналогом Google Play и Apple Store с их мобильными приложениями»

Прошлой осенью белорусский стартап Zodier перешагнул отметку в 2 миллиона регистраций. Успеху поспособствовал в том числе и масштабный ребрендинг, проведенный компанией в сентябре 2021 года. Нынешний продукт серьезно отличается от первоначального, стартовавшего в 2019 году с чат-бота в Telegram.

Тот первоначальный проект сразу же за короткий срок набрал 10 000 пользователей. Стало понятно, что можно идти дальше: команда привлекла инвестиции и запустилась в других популярных мессенджерах.

— В чат-ботах скрыта огромная возможность: мессенджеры со своими чат-ботами могут стать новым аналогом Google Play и Apple Store с их мобильными приложениями, — рассказывал два года назад «Про бизнес» Матвей Грамович.



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Стремление открыть новую нишу на рынке было оценено.

Zodier взял три награды на Product Hunt, «Продукт дня, недели и месяца», и вошел в топ растущих стартапов по версии Bulba Ventures и Civitta.

А команда разработчиков продолжала нащупывать новые возможности для своего продукта.

Как только летом 2021 года было объявлено, что для всех компаний с этого времени будут доступны чат-боты с кнопками в Instagram Direct, Zodier тут же принялся за разработку продукта для этой платформы.



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«Instagram совершенствовал требования, а наши разработчики под эти положения дорабатывали продукт«

Команда из 20 человек тут же взялась за дело, и уже буквально через неделю после решения освоить новую для себя площадку у Zodier была готова пилотная версия сервиса.

— Ради этого наша команда работала даже в выходные. Вся схема работы в Zodier построена таким образом, чтобы быстро подключать новые платформы. Такой подход позволил нам адаптировать уже используемого на других площадках чат-бота под конкретную площадку, — раскрывает внутренние механизмы Матвей Грамович.



Матвей Грамович. Фото предоставлено героем материала

Наш product manager тут же отправил разработку на ревью. А вот последующие этапы согласования заняли полгода. Матвей объясняет, почему возникла такая временная разбежка:

— У Instagram на тот момент еще, по сути, не существовало общих правил работы с чат-ботами. Мы действовали параллельно: соцсеть совершенствовала требования, а наши разработчики под эти положения дорабатывали продукт. Мы уверенно двигались к разрешению на запуск продукта.

Долгий период разработок завершился практически рождественским подарком: прямо перед новым 2022 годом разрешение было получено.

Zodier приступили к тестированию продукта.

— Разрешение на запуск приложения прямо в директе Instagram мы получили первыми в мире, — подчеркивает СЕО Zodier. — Подобного продукта еще ни у кого не было.



Команда Zodier. Фото предоставлена героем материала

«Зумеры предпочитают мессенджеры другим способам коммуникации»

Матвей Грамович уверен, что в качестве дейтинг-приложения Instagram легко может обойти Tinder. Для этого уже есть все предпосылки:

— Существуют исследования, доказывающие, что сейчас многие знакомятся именно в Instagram. Почему аудитория отдает ему предпочтение? В приложениях вроде Tinder пользователю нужно преодолеть много этапов, прежде чем начать свайпить и лайкать: зарегистрироваться, залить фотографию, заполнить анкетные данные. В нашем продукте регистрацию тоже надо проходить, но:

1) его не надо скачивать;

2) регистрация проходится быстрее, потому что часть данных платформы отдают по API;

3) после мэтча в Tinder и других приложениях все обмениваются несколькими сообщениями и затем уходят в Telegram или Instagram. В нашем случае этого перехода нет, так как пользователи сразу начинают общаться в мессенджере.



Фото предоставлено героем материала

Чтобы верно рассчитать позиционирование, в 2021 году команда провела исследование своей аудитории.

Выяснилось, что Zodier в основном пользуется поколение Z — те, кто родился после 1995 года.

— Это наш основной фокус сейчас. Решение очевидно, ведь у 98% тех, кому сейчас больше 16 лет, есть смартфоны. Зумеры предпочитают мессенджеры другим способам коммуникации. Тенденции показывают, что при этом они не любят устанавливать на телефон дополнительные приложения. Из 600 миллионов пользователей, которые пользуются мессенджерами каждый день и заинтересованы в знакомствах, больше половины никогда не скачивали приложения для знакомств.

Зумеров напрягают лишние движения, связанные с необходимостью зайти в App Store или Play Store и скачать приложение, чтобы только после этого иметь возможность действовать. Многие мессенджеры уловили эту волну и стараются идти по пути китайской соцсети WeChat, обрастая своими платежными системами, магазинами и каналами.

«После укоренения в СНГ будем двигаться на рынок США»

Механика приложения проста: пользователи могут ставить друг другу лайки и дизлайки, при взаимном одобрении они получают возможность общаться в директе. Монетизировать проект разработчики собираются за счет подписок. Купив подписку, пользователь сможет посмотреть, кто его лайкнул, снять поставленное платформой ограничение на количество лайков/дизлайков в день. При разовых платежах потребитель сможет попасть в топ ленты, ставить супер-лайки и т.д.







— В перспективе рассматриваем вариант платной рекламы, но пока эту функцию мы запускать не будем, — добавляет Матвей. — На старте, чтобы привлечь подписчиков, мы тестируем рекламные каналы Беларуси для продвижения собственного продукта. К примеру, к пилотному запуску привлекаем отечественных блогеров. С их помощью нам приходится обучать пользователей, как запустить продукт, потому что эта механика для наших людей новая и не всем очевидная.

Так как команда запускала платформенный продукт, нужны были пользователи, чтобы его протестировать.

— Часть аудитории мы получили из нашего приложения в Telegram, где мы рассказывали о новых возможностях. За несколько недель альфа-тестирования мы получили хороший фидбек, благодаря которому исправили какие-то вещи, что-то доработали и улучшили, решили проблему с возвратами на платформу. В феврале завершилось бета-тестирование: знакомые нам подписчики проходили специальный тест, с помощью которого мы нашли и исправили ошибки в механике. И теперь мы готовы к пилотному запуску.



Команда Zodier. Фото предоставлено героем материала

14 февраля пилотный проект Zodier в Instagram стал доступен для пользователей в Беларуси, Украине и России. Как и приложение в Telegram, он доступен на русском, украинском, английском, индонезийском и хинди.

— На другие страны мы пока не будем обращать большого внимания, но использование там не запрещаем. По факту наш релиз распространяется на СНГ.

После того, как отработаем всю механику на этом рынке, проведем уже официальный запуск, а после будем осваивать рынок США.

У команды Zodier есть вполне конкретные планы: они хотят стать мировыми лидерами в этой нише. Матвей объясняет:

— Мы хотели выйти на рынок США с Telegram, но из-за отсутствия удобного рекламного кабинета мы не смогли привлекать пользователей из того региона в достаточных объемах и поэтому пока решили сконцентрироваться на запуске другой платформы на тот регион.

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