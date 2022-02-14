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Жительница Гродно хотела отомстить интернет-мошеннику и стала жертвой очередного обмана

14.02.2022 11:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно дважды попалась на уловки интернет-мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

Вначале девушка на тематическом сайте познакомилась с парнем, который якобы живет в Лондоне. Молодой человек признался ей в любви и прислал фото подарков, которые хочет ей переслать. Правда, расходы на таможенные платежи ложились на саму девушку. Вначале она отправила на указанный счет $5 тыс., а потом, после звонка якобы таможенника, который поступил с иностранного номера, снова переслала внушительную сумму.

Посылку девушка так и не получила. А когда связалась с молодым человеком, то получила ответ, что он мошенник и деньги возвращать не собирается. После этого девушка нашла в интернете сайт, на котором пообещали наказать мошенника и вернуть похищенные деньги. Правда, для этого необходимо вложить несколько тысяч долларов. После перевода денег помощи так и не последовало.

Суммарно девушка отправила мошенникам более Br30 тыс.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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