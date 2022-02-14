Источник материала: Myfin



Minsk World — прекрасная история любви! Недвижимость — инвестиция в счастливое будущее влюблённых!

Minsk World — многофункциональный комплекс, где лучшие архитекторы Беларуси и зарубежья создают инфраструктуру счастья для влюблённых, чувства которых именно здесь имеют все шансы оставаться



такими же яркими, как в «конфетно-букетный» период!

Строящийся Международный финансовый центр — символ деловой энергии города и страны! — задает уровень респектабельности Minsk World, ставя наш комплекс в один ряд со знаменитыми деловыми кварталами мира – Уолл-стрит и Москва-сити.



Международный финансовый центр

Рядом будет расположен крупнейший в стране ТРЦ «Avia Mall».



В ТРЦ «Avia Mall» будет представлена широкая палитра брендов!

Добро пожаловать в парк для романтических прогулок, игр с детьми и развлечений тинейджеров!



В кварталах вырастают спортплощадки. Вы можете всегда радовать любимую прекрасной формой и устраивать командные игры с друзьями!



Теннисный корт для будущих чемпионов!



Воркаут – способ всегда оставаться молодым!

Малыши смогут без оглядки резвиться на прилегающей территории, где исключено транзитное движение транспортных средств.



Прилегающая территория в Minsk World

Есть открытые автостоянки, но на удобных девятиэтажных паркингах Minsk World вашей машине будет обеспечена круглосуточная охрана, а вам – автоматизированный доступ в любое время суток.



«Дом для автомобилей» продлевает жизнь вашей машины на годы!

По периметру многофункционального комплекса расположены остановки общественного транспорта. В шаговой доступности две станции метро. Уже работает «Ковальская слобода», а запуск «Аэродромной» запланирован на 2023-й.

Заглянем в квартал « Мировые танцы », где в домах « Самба », « Румба » и « Ча-Ча-Ча » действует наша акция для влюблённых, позволяющая купить недвижимость со скидкой на определённые апартаменты до 260 рублей за м2!



Квартал «Мировые танцы» — место, где любовь не кончается никогда!

«Мировые танцы» — квартал для тех, кто ценит комфорт и мобильность. Неподалёку станция метро «Институт культуры». Рядом остановки наземного транспорта. Одна из ключевых артерий района — улица Аэродромная — позволяет легко добираться в любую точку города на автомобиле.

Откроются школы. Есть детский сад в соседнем квартале «Южная Европа».



Детский сад в одном из кварталов Minsk World!

Появятся взрослая и детская поликлиники. Возле каждого дома будут площадки с красочными детскими городками.



Детская площадка в Minsk World

Владельцам четвероногих друзей понравится в Minsk World! Здесь есть места для выгула и базовой дрессуры домашних любимцев.



Ваш питомец будет здоров и счастлив!

На первых этажах домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» будут расположены коммерческие помещения. Что здесь? Небольшие магазины или аптеки, салоны красоты, парикмахерские, кофейни или фитнес-залы!



«Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча»

Нужны продукты? Хочется освежить прическу или обновить маникюр? Пора на беговую дорожку? Настали минуты романтического вечера за чашкой кофе? Достаточно спуститься на первый этаж!



Квартал «Мировые танцы» - тандем эстетики и комфорта!

Фойе домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» — это арт-территория, где вас и ваших гостей будет радовать красотой эксклюзивное лобби. Что мы видим? Стойка для консьержа, зона отдыха для гостей, санитарная комната с пеленальным столиком для малышей. Есть место для колясок и байк-боксы!



Дизайнерское лобби «Румбы»



Так встретит жителей и гостей «Ча-Ча-Ча»



Знойные интерьеры в стиле «Самба»

В этих 25-этажных новостройках вас ждёт европейская недвижимость площадью от 28 до 75 м² со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами. Подняться на нужный этаж можно в пассажирском, грузовом или панорамном лифте, любуясь эстетикой современного квартала.



На старт! Вас и вашу любовь ожидают на «Счастливой планете»!



Наша акция ко Дню влюблённых предусматривает скидки на определенные апартаменты в домах «Central Park» («Сентрал Парк») и «Hyde Park» («Гайд Парк») комфортного и романтичного квартала «Happy Planet», где сегодня одна за другой вырастают новостройки мечты.



Дом «Central Park» (27.2) и дом «Hyde Park» (27.3)

Приобретая недвижимость со свободной планировкой площадью от 30 до 65м² в домах «Central Park» и «Hyde Park», вы можете обустроить жильё так, как вам удобно, создав любое количество помещений!



Строится чудесный парк с фонтанами, велодорожками и аттракционами.



Дома Central Park (27.2) и Hyde Park (27.3)

Рядом появятся стадионы для командных игр и спортивные площадки.



Здоровый образ жизни – это Minsk World!

Откроют двери детские сады и школы. В Minsk World будет построен мини-рынок, частный медицинский центр, АЗС, детская и взрослая поликлиники.



Объекты культурно-бытового обслуживания, торгового и развлекательного назначения не придётся искать! Они возникнут в шаговой доступности либо непосредственно в стилобатах домов «Счастливой планеты»!

Вы мечтаете сделать уникальный вклад в будущее ваших отношений с любимым человеком?

Вы в поиске подарка на День влюблённых, который он или она не забудут никогда?

Приобрести недвижимость в Minsk World стоит прямо сейчас, со скидкой до 260 рублей за м2 на определённые апартаменты, ведь уже завтра цены будут значительно выше!

Спешите выгодно вложить свой капитал, а также пользуйтесь рассрочкой до 60 месяцев или кредитной программой наших банков-партнёров.

Minsk World. Мир счастья для влюблённых!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361