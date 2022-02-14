|
За выходные в Беларуси в ДТП погиб один человек, семеро травмированы
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за истекшие выходные произошло семь учетных ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Установлены 124 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 399 водителей не имели права управления транспортными средствами.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлены 124 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 399 водителей не имели права управления транспортными средствами.
|
Архив (Разное)