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За выходные в Беларуси в ДТП погиб один человек, семеро травмированы

14.02.2022 12:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за истекшие выходные произошло семь учетных ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 124 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 399 водителей не имели права управления транспортными средствами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 124 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 399 водителей не имели права управления транспортными средствами.
 
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