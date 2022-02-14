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Автопремия Маскот : готовимся к выбору лучшей машины 2021 года

14.02.2022 12:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Автопремия Маскот : готовимся к выбору лучшей машины 2021 года
Автопремия «Маскот»: готовимся к выбору лучшей машины 2021 года

Премия «Маскот», которую av.by проводит уже в четвёртый раз, продолжает непредвзято наблюдать за предпочтениями белорусских автовладельцев и фиксировать данные, независимо оценивать потребительское мнение об использовании продуктов международных автомарок и выделять лучшие компании в автомобильной сфере. Точка зрения автомобилистов играет в этом процессе одну из главных ролей, поскольку победителей выбирает не только круг автоэкспертов, но и самая широкая аудитория. Окажутся на пьедестале почёта самые практичные и недорогие модели или, наоборот, награду получат более премиальные автобренды — решать только вам.

Заходите на mascot.by, регистрируйтесь по номеру телефона, заполняйте анкету и выбирайте лучшее авто 2021 года!

Голосование

В этом году изменений в процедуре голосования не будет, выбор лучших из лучших пройдёт по уже известному принципу.

Первый этап — онлайн-голосование (февраль)

В нём участвуют интернет-пользователи и эксперты, голосующие на сайте премии за модель, которой они отдают предпочтение. Таким образом формируется топ-5 фаворитов в каждой номинации для проведения последующих этапов.

Второй этап — экспертное голосование (март)

После онлайн-голосования в игру вступают эксперты. Они выберут лучшее авто из топ-5 фаворитов первого этапа. Так определится победитель по мнению экспертов. В голосовании будут учитываться следующие критерии: дизайн авто, цена и качество.

Третий этап — онлайн-опрос (март)

Его проводит независимая исследовательская компания Satio в виде панельного CAWI-интервью. Формируется выборка из 1 000 белорусов, которые проголосуют и отметят из топ-5 фаворитов первого этапа те модели авто, которым отдают предпочтение. Так определятся победители премии по мнению потребителей.

Кто эти 1 000 белорусов? Для CAWI-интервью подбираются респонденты из онлайн-панели. Выборка делается по всем регионам страны по полу и возрасту. А именно: среди мужчин и женщин от 18 до 60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 000 человек. Ценность данного опроса — отражение объективных мнений автовладельцев о тех моделях авто, которые продаются в салонах Беларуси.

Четвёртый этап — подведение итогов (апрель)

В этот момент определяются автомобили-победители по мнению потребителей и по мнению экспертов по сумме наибольшего количества набранных баллов. При совпадении мнений экспертов и потребителей по итогам голосования будут определены абсолютные победители в конкретной номинации. Подведение итогов обязательно заканчивается праздничной церемонией награждения. В прошлом году она прошла офлайн, а также сопровождалась прямой онлайн-трансляцией!

Совет экспертов

В этом году у «Маскота» серьёзно обновился состав жюри.

Его новым председателем стал предприниматель Дмитрий Ярота, директор ООО «Ремарк», главный редактор издания Belavia OnAir, организатор выставок «Моторшоу». Компанию ему составят:

  • Сергей Михневич, директор ООО «Активлизинг»;
  • Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт и автоблогер;
  • Дмитрий Макаревич, главный редактор av.by;
  • Сергей Вязович, мастер спорта РБ международного класса по автоспорту, участник ралли «Дакар»;
  • Людмила Крутикова, доверенное лицо команды 402 по drag racing.

Розыгрыш призов

В этом году мы разыгрываем целый набор призов технологичного бренда Honor. Голосуя на премии, вы получаете шанс выиграть:

  • 1 ноутбук HONOR MagicBook View 14 (i5, синий цвет);
  • 2 телефона HONOR 50 (8/256 за 256 Гб, чёрный цвет);
  • 2 телефона HONOR 50 (8/128 Гб, зелёный цвет);
  • 3 пары беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite (чёрный цвет).

Оставляйте свои голоса за автомобили, близкие вам по духу, не упустите шанс выиграть отличные призы!

Узнайте подробности об участии и правилах розыгрыша призов.

Награда самому проницательному

Новшество премии по итогам 2021-го — это возможность получить денежную награду. Партнёр Маскот 2021 — компания IGRAMAX объявляет публичную награду до 15 000 бел. рублей. Выполняйте условия публичного объявления награды — ответьте верно на максимальное количество вопросов. Для этого вам нужно заполнить специальную анкету после основного голосования. Анкета состоит из четырёх простых вопросов:

  • Какой бренд авто получит наибольшее количество наград?
  • Сколько наград получит этот бренд по итогам пользовательского голосования?
  • Сколько наград получит этот бренд по итогам экспертного голосования?
  • Сколько наград получит этот бренд в абсолюте — когда голоса победителей и экспертов совпадут?

Не упустите возможность получить награду до 15 000 рублей. Награда делится среди всех участников, которые верно определят результаты в специальной анкете от IGRAMAX. Анкету вы найдёте сразу после завершения основного голосования. ООО «ФОРСКЛАБ», УНП 193071629. Тел: +375259090608, info@forceclub.by

Партнёры:

  • Генеральный партнёр премии ООО «Активлизинг» — ведущий оператор автолизинга. Входит в топ-10 лизинговых компаний Республики Беларусь. Более 18 лет «Активлизинг» предлагает решения и сервисы для доступного приобретения автотранспорта и комфортного владения им для частных и корпоративных клиентов.
  • IGRAMAX — новое имя в индустрии азартных игр Беларуси. И уже этой весной компания запускает в РБ полный ассортимент услуг индустрии развлечений; ООО «ФОРСКЛАБ», УНП 193071629. Тел: +375259090608, info@forceclub.by
  • HONOR — один из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств.

Информационные партнёры:

  • Myfin.by — главный финансовый портал Беларуси;
  • сайт pressball.by — всё о спорте здесь;
  • marketing.by — старейший белорусский онлайн-журнал о рекламе, маркетинге, дизайне, креативе, PR, digital;
  • realt.by — одна из крупнейших площадок недвижимости на белорусском рынке;
  • Office Life — журнал для топ-менеджеров, руководителей и будущих управленцев;
  • «БелМаршрут-ТВ» — телевидение в маршрутках;
  • «Метро-ТВ» — мультимедиа в метро.

Не ждите, голосуйте прямо сейчас на mascot.by. Организатор премии av.by

 
 
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