Девушку из Гродно обманул мошенник с сайта знакомств: она решила ему отомстить и потеряла еще кучу денег

Источник материала: ОНТ

Гродно обманул мошенник с сайта знакомств: она решила ему отомстить и потеряла еще кучу денег" class="one-news__figure-img">

Жительница Гродно 2 раза попалась на уловки интернет-мошенников, пишет БЕЛТА со ссылкой на Октябрьское РУВД Гродно.

На тематическом сайте девушка из Гродно познакомилась с парнем, который якобы живет в Лондоне. Он признался ей в любви и прислал фото подарков, которые желает ей отправить. Однако расходы на таможенные платежи нужно было оплатить самой девушке. Она отправила на указанный счет 5 тыс. долларов, а после звонка, который поступил с иностранного номера якобы от таможенника, снова переслала приличную сумму.

Когда посылку девушка не получила, она написала молодому человеку. На что ей пришел ответ, что он - мошенник и возвращать деньги не собирается. Тогда жительница Гродно нашла сайт, на котором ей пообещали наказать мошенника и вернуть похищенные деньги. Но для этого нужно якобы заплатить несколько тысяч долларов. Девушка перевела деньги, однако помощи не получила.

Более 30 тыс. рублей суммарно отправила девушка мошенникам.

Фото: архив БЕЛТА

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