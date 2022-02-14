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Львам из Лондонского зоопарка подарили сердце из переработанных пожарных рукавов
Источник материала: ОНТ
Сюрприз ко дню святого Валентина получили обитатели Лондонского зоопарка. Львам подарили сердце из переработанных пожарных рукавов.
Животные проявили интерес к необычной игрушке в своем вольере. Новый декор – попытка сблизить азиатских львов Арью и Бхану. Для этого – сердце посыпали корицей. Первым на подарок отреагировал самец.
Азиатские львы – редкий вид, встречаются только в дикой природе. В лесах Индии их более пятисот. Привлечь внимание к исчезающим видам животных и дождаться потомства от пары – такие цели этого проекта.
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Сюрприз ко дню святого Валентина получили обитатели Лондонского зоопарка. Львам подарили сердце из переработанных пожарных рукавов. Животные проявили интерес к...
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