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Лукашенко рассказал, когда российские войска выведут из Беларуси
Источник материала: ОНТ
Сегодня Александр Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска,
Ранее в программе «Контуры» на ОНТ военный обозреватель Виктор Баранец
Фото: БЕЛТА
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Сегодня Александр Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские...
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