Лукашенко рассказал, когда российские войска выведут из Беларуси

Источник материала: ОНТ

Сегодня Александр Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска, передает БЕЛТА.

Ранее в программе «Контуры» на ОНТ военный обозреватель Виктор Баранец ответил на вопросы, почему на Западе так беспокоятся по поводу проходящего в Беларуси военного учения белорусских и российских Вооруженных Сил «Союзная решимость-2022» и кому выгодна волна фейков о якобы готовящемся нападении России на Украину.

Фото: БЕЛТА





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