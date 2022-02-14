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Венецианский карнавал вновь встречает гостей
Источник материала: ОНТ
«Помни о будущем» – возвращение традиционного символа Италии. Венецианский карнавал вновь встречает гостей.
Словно ожившие полотна – люди в красочных костюмах заполонили улицы островного городка. Впервые за два года медицинские маски сменили на карнавальные. Накануне местные власти отменили обязательное ношение масок на улицах. Праздник проходит в сокращенном формате – без главного шествия и конкурса костюмов. Но посетители могут насладиться живой музыкой, театром под открытым небом и сценографическими инсталляциями.
История Венецианского карнавала начинается как минимум с XIV века. В современном виде он существует более 100 лет.
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«Помни о будущем» – возвращение традиционного символа Италии. Венецианский карнавал вновь встречает гостей. Словно ожившие полотна – люди в красочных костюмах...
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