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Венецианский карнавал вновь встречает гостей

14.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Венецианский карнавал вновь встречает гостей

«Помни о будущем» – возвращение традиционного символа Италии. Венецианский карнавал вновь встречает гостей.

Словно ожившие полотна – люди в красочных костюмах заполонили улицы островного городка. Впервые за два года медицинские маски сменили на карнавальные. Накануне местные власти отменили обязательное ношение масок на улицах. Праздник проходит в сокращенном формате – без главного шествия и конкурса костюмов. Но посетители могут насладиться живой музыкой, театром под открытым небом и сценографическими инсталляциями.  

История Венецианского карнавала начинается как минимум с XIV века. В современном виде он существует более 100 лет.

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«Помни о будущем» – возвращение традиционного символа Италии. Венецианский карнавал вновь встречает гостей. Словно ожившие полотна – люди в красочных костюмах...
 
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