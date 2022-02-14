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Лукашенко встретится с Путиным в ближайшее время
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время,
Напомним, 29 декабря 2021 года президенты Беларуси и России
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого». Напомним, 29 декабря 2021 года президенты...
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