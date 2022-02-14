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Лукашенко встретится с Путиным в ближайшее время

14.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко встретится с Путиным в ближайшее время

Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Напомним, 29 декабря 2021 года президенты Беларуси и России проводили встречу в Санкт-Петербурге. Владимир Путин перед встречей заехал за Александром Лукашенко. И вместе лидеры отправились в Константиновский дворец в Стрельне. Рассмотрели, как идет работа по реализации интеграционных программ, договорились о кооперации в авиастроении, обсуждали вопросы сотрудничества в военно-промышленном сегменте. 

Фото: архив БЕЛТА

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Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого». Напомним, 29 декабря 2021 года президенты...
 
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