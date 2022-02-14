|
Лукашенко: никто не собирается воевать против Украины
Источник материала: ОНТ
Страны Запада делают попытки развязать конфликт с участием Украины, однако воевать против нее никто не планирует. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом,
Глава белорусского государства акцентировал внимание на том, что сегодня страны Запада постоянно говорят о нападении России на Украину.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны Запада делают попытки развязать конфликт с участием Украины, однако воевать против нее никто не планирует. Об этом заявил Президент Беларуси Александр...
|
Архив (Разное)