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Лукашенко: никто не собирается воевать против Украины

14.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: никто не собирается воевать против Украины

Страны Запада делают попытки развязать конфликт с участием Украины, однако воевать против нее никто не планирует. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, пишет БЕЛТА.


Глава белорусского государства акцентировал внимание на том, что сегодня страны Запада постоянно говорят о нападении России на Украину.

Фото: БЕЛТА

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Страны Запада делают попытки развязать конфликт с участием Украины, однако воевать против нее никто не планирует. Об этом заявил Президент Беларуси Александр...
 
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