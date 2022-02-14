Лукашенко: никто не собирается воевать против Украины

Источник материала: ОНТ

Страны Запада делают попытки развязать конфликт с участием Украины, однако воевать против нее никто не планирует. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, пишет БЕЛТА.





Глава белорусского государства акцентировал внимание на том, что сегодня страны Запада постоянно говорят о нападении России на Украину.

Фото: БЕЛТА

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