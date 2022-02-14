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Пожар в отеле Барселоны: погиб один человек
Источник материала: ОНТ
Один погибший и восемь раненых в результате пожара в отеле Барселоны.
Часть постояльцев оказалась в огненной ловушке – все пути отхода им отрезало пламя, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. Очевидцы начали стягивать на тротуары мягкую мебель и матрасы – и это многим спасло жизнь. Четверых госпитализировали, еще четверым помощь оказали на месте. Полиция расследует причины пожара.
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Один погибший и восемь раненых в результате пожара в отеле Барселоны. Часть постояльцев оказалась в огненной ловушке – все пути отхода им отрезало пламя, люди были...
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