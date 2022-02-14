Референдум в Беларуси: Генпрокуратура сформировала рабочую группу по надзору за голосованием

Источник материала: ОНТ

Подготовка к конституционному Референдуму. Генпрокуратура сформировала рабочую группу по надзору за голосованием.

Прокуроры будут следить за проведением референдума и подготовкой к нему. Сейчас они ежедневно мониторят интернет-ресурсы и СМИ, чтобы не было никакой недостоверной или деструктивной информации. Продолжается процесс регистрации наблюдателей. Как сообщили в Центризбиркоме, краткосрочные миссии начнутся за несколько дней до референдума. Основной день голосования – 27 февраля.

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