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Референдум в Беларуси: Генпрокуратура сформировала рабочую группу по надзору за голосованием
Источник материала: ОНТ
Подготовка к конституционному Референдуму. Генпрокуратура сформировала рабочую группу по надзору за голосованием.
Прокуроры будут следить за проведением референдума и подготовкой к нему. Сейчас они ежедневно мониторят интернет-ресурсы и СМИ, чтобы не было никакой недостоверной или деструктивной информации. Продолжается процесс регистрации наблюдателей. Как сообщили в Центризбиркоме, краткосрочные миссии начнутся за несколько дней до референдума. Основной день голосования – 27 февраля.
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Подготовка к конституционному Референдуму. Генпрокуратура сформировала рабочую группу по надзору за голосованием. Прокуроры будут следить за проведением...
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