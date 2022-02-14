День святого Валентина: день цветов и плюшевых медведей. Какие акции и скидки можно «словить» в этот день и почему?

Источник материала: ОНТ

День святого Валентина – главный праздник не только для влюбленных сердец, но и для продавцов цветов и плюшевых медведей. Ведь пары из года в год стараются удивить друг друга оригинальными подарками. А торговые сети, в свою очередь, заманивают людей акциями и скидками.

Ангелина и Александр вместе 3 года. Оба студенты. Поэтому дорогие подарки друг другу не дарят.

Ангелина Шигалева: «Это больше эмоциональное, мы куда-то ходим в такие места, где бы мы давно хотели побыть вместе. Которые дарят массу эмоций и это может запомниться. Например, это батутные центры, картинги, какие-нибудь необычные рестораны, кафе, чтобы просто были эмоции какие-то».

Цены на цветы 14 февраля традиционно чуть выше обычного. Впрочем, для бизнеса любой праздник – шанс продать побольше и подороже. Кстати, в Беларуси и странах СНГ День Святого Валентина стали отмечать примерно с конца девяностых. Раньше середина зимы считалась «мертвым» сезоном для торговли, а с появлением праздника у маркетологов и продавцов цветов, сладостей, открыток и ювелирных украшений в этот день прибыль стала неизменно расти.

Татьяна Проц, старший преподаватель кафедры «Маркетинг» БНТУ: «Возможно, это не всегда накручивает цены, а возможно это просто увеличение прибыли за счет объема продаж, то есть скидку сделали, больше человек пришло. За счет этого получили больше прибыли, поэтому не всегда это обман потребителей, это просто какие-то инструменты, которые вас провоцируют совершить покупку, которую вы не планировали, а вы пойдете и сделаете».

Украшения витрин магазинов, яркие цвета, музыка – именно так продавцы привлекают покупателей. Так или иначе, индустрия развивается год от года. Не отстают рестораны, кафе, развлекательные заведения и службы доставки.

Татьяна Проц, старший преподаватель кафедры «Маркетинг» БНТУ: «Сейчас рынок достаточно насыщен и привлечь к себе потребителя не так уж просто. Они у нас искушенные, они хотят чего-то особенного, чтобы стать приверженцем нашего бренда. Разрабатываются совместные программы, покупая какой-то подарок, вы можете тематический получить бонус: СПА-салоны, какие-то совместные акции. Добавляя себе потребителей, потребители появляются у компаньонов».

А ведь оказывать знаки внимания и дарить подарки нужно не потому что на календаре наступила определенная дата, а по зову сердца. И, если уж решили устроить кому-то сюрприз, лучше подготовьтесь заранее, дабы не стать жертвой маркетологов.

Фото: pixabay

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