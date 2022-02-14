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День святого Валентина: день цветов и плюшевых медведей. Какие акции и скидки можно «словить» в этот день и почему?
Источник материала: ОНТ
День святого Валентина – главный праздник не только для влюбленных сердец, но и для продавцов цветов и плюшевых медведей. Ведь пары из года в год стараются удивить друг друга оригинальными подарками. А торговые сети, в свою очередь, заманивают людей акциями и скидками.
Ангелина и Александр вместе 3 года. Оба студенты. Поэтому дорогие подарки друг другу не дарят.
Цены на цветы 14 февраля традиционно чуть выше обычного. Впрочем, для бизнеса любой праздник – шанс продать побольше и подороже. Кстати, в Беларуси и странах СНГ День Святого Валентина стали отмечать примерно с конца девяностых. Раньше середина зимы считалась «мертвым» сезоном для торговли, а с появлением праздника у маркетологов и продавцов цветов, сладостей, открыток и ювелирных украшений в этот день прибыль стала неизменно расти.
Украшения витрин магазинов, яркие цвета, музыка – именно так продавцы привлекают покупателей. Так или иначе, индустрия развивается год от года. Не отстают рестораны, кафе, развлекательные заведения и службы доставки.
А ведь оказывать знаки внимания и дарить подарки нужно не потому что на календаре наступила определенная дата, а по зову сердца. И, если уж решили устроить кому-то сюрприз, лучше подготовьтесь заранее, дабы не стать жертвой маркетологов.
Фото: pixabay
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День святого Валентина: день цветов и плюшевых медведей. Какие акции и скидки можно «словить» в этот день и почему?
День святого Валентина – главный праздник не только для влюбленных сердец, но и для продавцов цветов и плюшевых медведей. Ведь пары из года в год стараются удивить...
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