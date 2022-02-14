Остановлен протест на ключевом мосту между Канадой и США – движение там блокировали грузовики несколько дней

Источник материала: ОНТ

Канадские силовики остановили протест на ключевом мосту между Канадой и США, движение там блокировали грузовики несколько дней. Сейчас самый загруженный пропускной пункт Северной Америки открыт.

Канадские силовики разогнали протестующих, которые выступали против принудительной вакцинации и ограничений. Во время операции на мосту задержали 30 человек. Полиция также эвакуировала несколько авто.

Массовые протесты в Канаде не утихают четвертую неделю. В Оттаве надругались над национальным военным мемориалом, протестующие использовали памятник как уборную.

Мост Амбассадор стал символом этих беспорядков – движение по нему блокировали с начала прошлой недели. По нему ежедневно движется товаров больше чем на 300 миллионов долларов – почти четверть от общего товарооборота между Канадой и США.

Примеру канадских протестующих последовали активисты во многих странах Европы. Подобные «Конвои свободы» прошли по улицам Парижа, Гааги, Цюриха. Демонстранты готовятся взять Брюссель. В Париж съехались более 3 тысяч автомобилей, митингующим удалось прорваться на Елисейские поля. Столичные власти привлекли более 7,5 тысяч полицейских для разгона. Полиция применила слезоточивый газ. В Нидерландах «Конвой свободы» блокировал доступ к правительственному кварталу в Гааге. В Цюрихе полиция также не стала церемониться – применила резиновые пули и водометы. И все же это не останавливает волну негодования.

Сегодня ночью по пути в столицу Евросоюза демонстранты сделали остановку в пригороде Лилля, скандируя «Свободу» и «Мы не отступимся». Несмотря на запрет бельгийских властей проводить митинги в Брюсселе, участники полны решимости достучаться до ЕС и добиться отмены санитарных пропусков, а также ограничений индивидуальной свободы.

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