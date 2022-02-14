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Что нужно знать белорусам о налоговой декларации? Отвечаем на простые вопросы

14.02.2022 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что нужно знать белорусам о налоговой декларации? Отвечаем на простые вопросы
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кто должен подавать декларацию?

Физлицам необходимо подавать налоговую декларацию, если они являются резидентами Республики Беларусь – ими автоматически считаются все лица, вне зависимости от гражданства, которые прожили в нашей стране более полугода (183 дня). Также такой статус имеют граждане Беларуси и люди с видом на жительство в нашей стране, которые в прошлом году не были признаны резидентами ни одного государства, включая нашу страну.

Что вносить в документ?

Декларировать нужно любые доходы, полученные за 2021 год, в том числе из-за границы. В перечень входят деньги, которые пришли от физических или юридических лиц, которые не являются налоговыми агентами – то есть субъектами, имеющими право высчитывать, удерживать и перечислять в бюджет налоговые отчисления самостоятельно.

В документе следует указать суммы, которые пришли из-за рубежа за выполненную работу или оказанные услуги, в том числе по подряду в IT-секторе – к примеру, разработку ПО. Если вы зарегистрированы в качестве предпринимателя за рубежом и платили налоги именно там, информацию об этом все равно придется вносить в белорусскую налоговую декларацию. При этом, если причитающийся налог уже уплачен за границей по тамошним правилам, к белорусской декларации нужно приложить соответствующий подтверждающий документ иностранного государства.

Обязательно задекларировать придется пришедший из-за границы доход в виде дивидендов или процентов, а также деньги, полученные от операций с ценными бумагами и от продажи зарубежного бизнеса.

Декларировать придется даже стипендии с пособиями, если они пришли из-за пределов Беларуси, а также деньги по страховке и доход от сдачи в аренду или продажи зарубежной недвижимости.

Как и в какие сроки декларировать?

Налоговую декларацию можно предоставлять в электронном или в бумажном виде – в последнем случае возможен вариант подачи через доверенное лицо или по почте. Крайний срок – 31 марта 2022 года. Ставка подоходного налога для физлиц в Беларуси – 13%, и исходя из этого налоговый орган рассчитает сумму, которую необходимо будет выплатить до 1 июня будущего года. А вот если декларация подается только для того, чтобы получить налоговые льготы, то никаких дедлайнов для ее предоставления не предусмотрено.

 
 
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В Беларуси у физлиц остается еще около полутора месяцев, чтобы задекларировать доходы, полученные в 2021 году. Рассказываем о том, что прежде всего нужно знать, чтобы...
 
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