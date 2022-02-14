Брестчанка сообщила мошенникам данные банковской карты и лишилась Br4 тыс.

Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники сняли со счета 47-летней брестчанки около Br4 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Женщина ответила на звонок в Viber. Собеседник ей представился банковским работником и огорошил тем, что недобросовестный сотрудник пытается использовать ее персональные данные для оформления кредита на Br6 тыс. Чтобы помешать этому, нужно было сказать данные с мобильного телефона и карточки. После этого со счета потерпевшей злоумышленники сняли около Br4 тыс. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в милицию.

В похожей ситуации оказалась 59-летняя брестчанка. В беседе в Viber к ней обратились по имени и отчеству и сообщили, что на нее какой-то человек пытается оформить кредит. Для убедительности собеседник уточнил, не родственник ли это. Получив отрицательный ответ, злоумышленник предложил связать женщину с сотрудником банка. "Спустя время в том же мессенджере заявительнице перезвонили "сотрудники банка" с просьбой сообщить необходимые сведения для последующей "блокировки" незаконных действий мошенников. Доверившись злоумышленникам, женщина увидела, что с ее счета похищено более Br3 тыс.", - рассказали подробности в УВД.

Специалисты перечислили несколько фраз, которые помогут определить мошенника. Например, в телефонной беседе выясняется, "банк выявил подозрительную операцию по вашей карте" или "поступил запрос на онлайн-оформление кредита на ваше имя". Собеседник может попросить логин и пароль от интернет-банкинга, код из СМС от банка, реквизиты карты. Все эти действия нужны якобы для сохранности денег. На самом же деле результат будет обратным.-0-