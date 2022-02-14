Валюты пошли в рост курсы валют на 14 февраля 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0407 рубля до 2.6009,
что составило 1.59%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0331 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.033 (1.13%), на 14 февраля 2022 курс составил 2.945. По итогам месяца
евро вырос на 0.0005 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.03 рублей (0.88%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0115 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
83 452 900
31 488 300
96 584 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.53 – 2.596 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.63.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.938 рублей, купить – 2.949 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),