Валюты пошли в рост курсы валют на 14 февраля 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0407 рубля до 2.6009, что составило 1.59%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0331 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.033 (1.13%), на 14 февраля 2022 курс составил 2.945. По итогам месяца евро вырос на 0.0005 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.03 рублей (0.88%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0115 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 83 452 900 31 488 300 96 584 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.596 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.63. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.938 рублей, купить – 2.949 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),

=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей), EUR/USD =1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар),

=1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар), EUR/RUB =87.5 (87.5 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.