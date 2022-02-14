Курсы валют на 15.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6009 0.0407 1 USD Евро 2.945 0.0330 1 EUR Российский рубль 3.3829 -0.0300 100 RUB Гривна 9.1067 -0.0180 100 UAH Тенге 6.0241 0.0688 1000 KZT Юань 4.0905 0.0640 10 CNY

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